Lo ha scelto Allegri: la Juventus paga la clausola e lo compra

Allegri ha scelto il rinforzo per il centrocampo della Juventus e spinge per averlo in rosa: clausola da cinquanta milioni

La serata di Villarreal ha dimostrato ancora una volta che alla Juventus manca ancora qualcosa per essere una squadra di alto livello. Vlahovic si è confermato un bomber implacabile, ma dietro il gioco non è stato all’altezza.

Soprattutto a centrocampo i bianconeri mancano di qualità ed è proprio questo il reparto in cui Cherubini proverà ad intervenire nel mercato estivo, al di là di quel che accadrà sul fronte uscite, in particolare in attacco con le situazioni tutte da decifrare di Dybala e Morata, con l’agente dello spagnolo che era a Villarreal in occasione del match di Champions. Serve almeno un innesto importante a centrocampo e la dirigenza juventina è pronta ad accontentare Allegri.

Secondo quanto riferisce ‘elnacional.cat’, il tecnico toscano avrebbe già espresso la sua preferenza e starebbe anche facendo pressione sulla società affinché lo accontenti pagando la clausola da cinquanta milioni di euro.

Calciomercato Juventus, tentativo per Gavi: clausola da 50 milioni

Come riferisce il portale spagnolo, Allegri vorrebbe inserire nel centrocampista della Juventus Gavi. Il giovane centrocampista è legato al Barcellona fino al 2023 e nel suo contratto è presente una clausola da 50 milioni di euro. La volontà dei blaugrana è rinnovargli il contratto, ma al momento le trattative non hanno portato ad alcun tipo di risultato.

Ecco perché un addio non è da escludere a priori, proprio in virtù della clausola presente nel contratto. Una clausola dal valore anche basso considerando l’età e le qualità del ragazzo. Diciassette anni, lanciato da Koeman, è riuscito a conquistare la fiducia anche di Xavi che ne ha fatto uno dei perni della sua squadra. Con venti presenze e due gol nella Liga ha dimostrato di essere pronto anche a prendersi le sue responsabilità e ad essere il futuro del Barcellona. Per farlo però c’è bisogno del rinnovo che al momento manca: così Allegri spera e preme perché la Juventus provi a strapparlo ai catalani e portarlo in Serie A.