CM.IT | Juventus, agente Morata a Villarreal: la situazione

Stasera la Juventus affronta il Villarreal in Champions League e la trasferta in Spagna è diventata anche un’occasione per parlare di mercato

La Juventus questa sera torna a giocare in Champions League e lo farà in un match molto insidioso come quello dell’Estadio della Ceramica in casa del Villarreal. Un accoppiamento senza dubbio più semplice rispetto a quello che poteva capitare col PSG, ma comunque una sfida complicata dal momento che la squadra di Emery può contare su un allenatore molto esperto e un gioco tra i più belli in Spagna e non solo.

La trasferta spagnola della Juventus però, come spesso capita in queste occasioni, offre anche la chance di parlare di mercato, in maniera più o meno approfondita. È il caso di Federico Cherubini, ds bianconero che oggi ha incontrato Juanma Lopez, agente di Alvaro Morata. Lo spagnolo a gennaio poteva seriamente lasciare Torino e andare al Barcellona, l’accordo tra i blaugrana e l’attaccante c’era ma la Juventus ha deciso di bloccarlo.

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Morata: arriva l’agente

In ballo resta il futuro di Alvaro Morata ancora di proprietà dell’Atletico Madrid, da cui la Juventus può – da accordi – riscattarlo per 35 milioni di euro che si andrebbero ad aggiungere ai 20 già versati in due anni di prestito. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, si è trattato di contatti iniziali di un discorso che però verrà portato avanti in maniera più approfondita nelle prossime settimane. Se ne discuterà più dettagliatamente dopo gli ottavi di Champions League col Villarreal, le parti si aggiorneranno una volta conosciuto il destino europeo della Juventus che vuole anche capire gli introiti che deriveranno dal cammino degli uomini di Allegri.