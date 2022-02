Lukaku-Inter, ci risiamo: ‘scelto’ il sacrificato per il ritorno del belga

Inter, non si placano le voci riguardo quello che sarebbe un clamoroso ritorno di Romelu Lukaku. Deciso il giocatore da sacrificare

Lukaku-Inter, la clamorosa suggestione è tornata in auge in queste ore. ‘Calciomercato.it’ vi ha spiegato bene qual è la situazione, tuttavia i rumors non si placano e del resto era prevedibile visto il momento delicato che sta passando il belga col Chelsea.

Il tutto riparte ovviamente dall’intervista – “sciagurata”, come filtra dal suo entourage – dello scorso dicembre in cui lo stesso classe ’93 di Anversa spalancò un portone al ritorno nella Milano nerazzurra.

Gli interisti sono spaccati in due: una parte non lo rivorrebbe perché ancora ferita dal suo addio l’estate scorsa, l’altra è pronta invece a riaccoglierlo come una sorta di figliol prodigo, dimenticando la sua ‘fuga’ al Chelsea e, soprattutto, ricordando quanto di grande fatto per l’Inter nelle due stagioni in nerazzurra, l’ultima condita dallo Scudetto.

Il problema economico dell’operazione potrebbe essere superato dal ‘sacrificio’ di un big. A tal proposito, i nostri follower hanno ‘scelto’ Lautaro Martinez, il quale non se la sta certo passando meglio di Lukaku, col quale come tutti ricordiamo ebbe un feeling straordinario sia dentro che fuori dal campo.

📊 MOMENTO SONDAGGIO#Lukaku in crisi al #Chelsea, si fa largo l’ipotesi di un ritorno (comunque difficile) in nerazzurro: chi sacrifichereste per riportarlo all’#Inter? RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 24, 2022

Inter, sondaggio Twitter: ‘sacrificio’ Lautaro per il ritorno di Lukaku

Martinez ha stravinto il sondaggio di Calciomercato.it col 56,4% di voti. Seconda, ma staccatissima, l’opzione altro col 26,4%. Terzo Barella col 12,9%, quarto e ultimo Bastoni col 4,6%.

