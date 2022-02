Lukaku sogna ancora l’Inter | Il piano per riportarlo a Milano

Lukaku continua ad essere insoddisfatto al Chelsea e torna a sognare in nerazzurro: i margini di manovra dell’Inter per big Rom

Non sempre i soldi fanno la felicità e di alcune decisioni ci si può anche pentire: una testimonianza, in questo senso, può essere portata avanti con forza da Romelu Lukaku.

Il belga è passato dall’autoproclamarsi ‘Re’ di Milano, grazie all’affetto dei tifosi nerazzurri e allo status raggiunto in Serie A, ad essere un ‘quisque de populo’ a Londra. È vero, l’ingaggio con il Chelsea è straordinario e quasi irrinunciabile, eppure il bomber è sempre più ai margini nel progetto tecnico di Tuchel. Il tecnico tedesco sembra vedere Lukaku più come un problema che come una risorsa e l’attaccante torna a sognare in nerazzurro: ecco quali sono i margini di manovra dell’Inter per riportare a Milano big-Rom.

Calciomercato Inter, Lukaku bis | Marotta valuta le alternative

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Romelu Lukaku sarebbe disposto a tutto pur di tornare all’Inter in estate: anche a ridursi l’ingaggio multimilionario. Riuscire a mettere in piedi questo tipo di operazione rischia di essere quasi impossibile per i nerazzurri, ma Marotta non chiude totalmente la porta: una formula creativa o un prestito potrebbe anche essere realizzato. Uno dei maggiori ostacoli, in realtà, potrebbero essere i progetti della società riguardo al proprio attacco.

Come raccontato su Calciomercato.it, l’Inter continua a pensare a Scamacca per il proprio attacco, nonostante il pressing del Napoli delle ultime settimane. L’attaccante del Sassuolo ha le caratteristiche ricercate dal club meneghino: è giovane, può crescere alle spalle di Edin Dzeko, e ha un ingaggio sostenibile. Inoltre, in ottica futura, potrebbe anche crescere di valore e rappresentare per questo una plusvalenza. Lukaku, però, ci crede ed è pronto a giocarsi le sue carte per tornare a Milano e ai fasti della Serie A. Simone Inzaghi attende, con la consapevolezza che in estate avrà un nuovo bomber.