Nuova frecciata a Conte: “Quando le cose non vanno, spara”

Momento difficile per Antonio Conte al Tottenham e per Lukaku all’Inter, nuova frecciata: “Si aspettava un livello più alto”

Se tornassimo indietro fino alla scorsa estate, rivivremmo il panico tra i tifosi nerazzurri per gli addii di Antonio Conte e Romelu Lukaku: i due grandi protagonisti dello scudetto.

Ora, invece, si sono ribaltati i ruoli. I nerazzurri sono in corsa per vincere nuovamente il campionato, mentre i due ‘fuggiaschi’ stanno vivendo un momento di enorme difficoltà. L’attaccante belga sembra essere fuori dai progetti di Thomas Tuchel e potrebbe anche lasciare il Chelsea in estate, dopo appena un anno: Lukaku tornerebbe volentieri all’Inter, che valuta questa opzione ma ha in mente altri progetti. Intanto, nuova frecciata ad Antonio Conte.

Conte e Lukaku lontani e insoddisfatti | “Hanno sbagliato, attratti dai soldi”

Ai microfoni di ‘Radio Radio’ è intervenuto Nando Orsi, che ha commentato il momento di difficoltà che sta contraddistinguendo le avventure di Antonio Conte e Romelu Lukaku in Premier League: “Conte forse ha sbagliato ad andare lì, è stato attratto troppo dai soldi e dal campionato. Forse è andato un po’ troppo frettolosamente, pensando che il Tottenham fosse di un livello più alto. Poi Conte lo conosciamo, quando le cose non vanno prende e spara. Forse riesce ad incidere di più quando parte dall’inizio e non quando subentra”. Lo sfogo del tecnico salentino di ieri sera ha evidenziato il malessere di questi giorni.

Non se la passa meglio il colosso belga, anzi. L’ex numero ‘9’ dell’Inter non riesce a fare la differenza con il Chelsea ed è sempre di più ai margini del progetto. Rispetto a quello ammirato in Serie A, sembra essere totalmente un altro giocatore. Anche in questo caso, Nando Orsi ha una sua idea: “Lukaku in Italia fa il bello e il cattivo tempo, magari sta pagando il passaggio ad un campionato più difficile”. Un livello superiore in Premier, a cui il belga starebbe pagando dazio.