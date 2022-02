Non solo Napoli, da Dybala a Kessie: il Barcellona ‘saccheggia’ la Serie A

Il Barcellona sarà impegnato questa sera con il Napoli in Europa League ma i blaugrana pensano già al mercato: da Dybala a Kessie, gli obiettivi italiani

Il Barcellona arriva in Italia e non lo fa soltanto per la sfida di Europa League contro il Napoli. La società catalana guarda alla Serie A anche in ottica mercato con diversi big del nostro campionato che piacciono a Xavi.

Di occasioni non ne mancano per una squadra come quella blaugrana che ha la necessità di rilanciarsi dopo un anno particolarmente complicato, iniziato con l’addio di Messi e continuato con il passaggio da Koeman a Xavi in panchina. Un passaggio che ha segnato un nuovo inizio che ora ha bisogno di volti nuovi per far tornare il Barça la squadra imbattibile di qualche anno fa.

Qualcosa si è già mossa a gennaio con gli arrivi, tra gli altri, di Ferran Torres e Aubameyang, ma altro sarà fatto in estate. Ed allora Napoli-Barcellona diventa anche l’occasione per Calciomercato.it di fare un focus sugli obiettivi italiani dei catalani: da Dybala a Kessie, da Fabian Ruiz a Skriniar, un poker d’assi che il prossimo anno potrebbe ritrovarsi al ‘Camp Nou’ vedendo la stessa maglia.

Calciomercato: Ruiz e Skriniar, il Barcellona punta Napoli e Inter

Si parte da Napoli allora dove il Barcellona sarà di scena questa sera. Una partita nel nome di Maradona dove però l’osservato speciale sarà Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, in scadenza nel 2023, difficilmente rinnoverà il contratto con i partenopei e un addio a fine stagione è tutt’altro che da escludere. I blaugrana fanno parte della cerchia di squadra che sono pronte all’assalto, insieme agli storici rivali del Real Madrid. Per portarlo via a Spalletti, considerato il rischio di perderlo a zero tra un anno, potrebbe bastare anche una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Molto di più quelli che servono, invece, per convincere l’Inter a privarsi di Skriniar. Il difensore slovacco è un punto di forza della retroguardia di Simone Inzaghi, come lo era in quella di Conte. La società nerazzurra in estate potrebbe avere la necessità di cedere un prezzo pregiato, come accaduto lo scorso anno con Lukaku e Hakimi. L’ex Sampdoria è tra i calciatori dell’Inter con più mercato ma anche con una valutazione non certo contenuta: si parla di 50-60 milioni nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023.

Calciomercato Juventus e Milan, Barça in agguato su Dybala e Kessie

Decisamente più economici, almeno dal punto di vista dei cartellini, le piste che portano a Dybala e Kessie. Entrambi sono in scadenza di contratto, rispettivamente con Juventus e Milan, entrambi potrebbero finire a parametro zero al Barcellona. Per la Joya novità al momento non ce ne sono, se non le dichiarazioni di Arrivabene prima del match contro il Villarreal: “I rinnovi si fanno in due”. Decisivi saranno i contatti delle prossime settimane, ma intanto il Barcellona è pronto ad accogliere un altro argentino dopo Messi.

Per Kessie, invece, le possibilità di vederlo ancora con la maglia del Milan sono molto poche. L’ivoriano è destinato a ripetere quanto accaduto lo scorso anno con Donnarumma e Calhanoglu: lasciare il club rossonero a parametro zero. Il Barcellona anche in questo caso è alla finestra: l’ex Atalanta fa richieste molto importanti dal punto di vista dell’ingaggio e i blaugrana sono pronti anche a soddisfarle.

Potrebbe essere lui uno dei rinforzi per Xavi nella prossima stagione. Non solo campo quindi per i catalani che stasera affrontano il Napoli al ‘Maradona’: vincere è una priorità, visto che l’Europa League rappresenta l’unico trofeo che il Barcellona può ancora alzare. Ma intanto è già tempo di mercato ed il Barçaè pronto a ‘saccheggiare’ la Serie A.