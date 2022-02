Juventus, Arrivabene chiaro su Dybala: “I rinnovi si fanno in due”

L’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato prima della gara Champions contro il Villarreal

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato a ‘Sky’ prima della sfida Champions dei bianconeri sul campo del Villarreal.

Il dirigente ha affermato: “La Juventus in Champions si trasforma ma sempre cercando di rispettare gli obiettivi fissati che sono semplici e difficili. Abbiamo detto che per arrivare in Champions è importante almeno il quarto posto in campionato o vincere la Champions”.

OBIETTIVO MINIMO – “Pensiamo a superare il Villarreal, pensiamo a questa partita. Poi gara dopo gara, non mollare mai e andare avanti. Porsi obiettivi precisi in questo momento è difficile. Come detto l’obiettivo è assicurarsi la Champions”.

RINNOVI – “Lo abbiamo detto, a fine febbraio ci saremmo occupati dei rinnovi. E’ un peccato che Dybala non sia con noi questa sera, purtroppo si è infortunato. Guardiamo avanti e insieme a Dybala dovremmo discutere degli altri rinnovi. Lo faremo con i tempi corretti e con uno sguardo al futuro. Ottimismo? I rinnovi si fanno in due, il contratto è una trattativa e ognuno cerca di raggiungere l’obiettivo preposto”.