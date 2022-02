Milan, duro attacco oltreoceano a Zlatan Ibrahimovic: “E’ un ignorante, dobbiamo ispirare i giovani”

“Ibrahimovic è un ignorante. Non ha idea di quello che sta succedendo nel mondo, deve comprendere la centralità e l’importanza del suo ruolo nella realtà odierna”. Zlatan Ibrahimovic finisce nel mirino, un’altra volta, di un cestista della NBA. Esattamente un anno fa le parole dello svedese non erano piaciute a LeBron James. “Non mi piace quando persone con un certo status parlano di politica, limitati a fare ciò per cui sei bravo” aveva affermato Ibra: parole non gradite dalla stella dei Los Angeles Lakers.

Quella stessa frase è ora tornata di moda, ripresa dal cestista Enes Freedom (un tempo Enes Kanter), che ha criticato la posizione dell’attaccante del Milan. “Quando Ibrahimovic dice che se avesse voluto occuparsi di politica avrebbe fatto il politico, dice una grande falsità. Il nostro è un ruolo di responsabilità: abbiamo l’opportunità di influenzare con le nostre scelte, le nostre azioni e le nostre parole i giovanissimi, le future generazioni. Dobbiamo continuare ad ispirare i più giovani, sfruttando in maniera intelligente la nostra visibilità” ha affermato il cestista a ‘Contrasti’.

Enes Freedom contro Ibrahimovic: chi è il cestista

Nato in Svizzera, da genitori turchi, Enes Freedom, 29 anni, gioca come centro nei Boston Celtics. A 17 anni si è trasferito negli Stati Uniti e dal 2011 gioca nella NBA. Freedom, che ha cambiato il proprio nome nel novembre 2021 dopo aver ottenuto la cittadinanza statunitense. Il cestista infatti è noto per la sua posizione contro il premier turco Erdogan: per questo più volte è stato minacciato di morte sul web, è stato accusato di far parte di un gruppo terroristico, gli è stato proibito di tornare in Turchia e nel 2017 è diventato apolide perché gli venne revocata la cittadinanza turca. Le critiche ad Erdogan, da parte sua, non si sono fermate e nel suo mirino è finito anche il presidente cinese Xi Jinping.

“Ci tengo a chiarire, una volta per tutte, una questione che mi sta particolarmente a cuore. Sono stato accusato, anche da atleti professionisti, di essere più interessato alla politica che al basket. Quando si tratta di diritti umani, diritti inalienabili dell’uomo, non si tratta di politica: è qualcosa di più. C’è un enorme differenza. Come si fa a tacere quando i regimi di tutto il mondo continuano ad imporre le loro dittature, incarcerando oppositori con le carceri piene di giornalisti, avvocati, studenti?” ha spiegato il cestista.