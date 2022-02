Non solo il grave infortunio di McKennie: altro ko per la Juventus dopo la trasferta di Champions League sul campo del Villarreal

La Juventus strappa un prezioso pareggio dopo la trasferta di Champions League sul campo del Villarreal, anche se c’è qualche rimpianto in casa bianconera dopo il vantaggio fulmineo di Vlahovic e un primo tempo all’altezza.

Massimiliano Allegri costretto ad un altro pareggio per 1-1 dopo gli stop in campionato con Atalanta e Torino, con il tecnico livornese che deve far fronte anche all’emergenza infortuni alla Continassa nel quale si aggiungono McKennie e Alex Sandro. Bruttissime notizie arrivano soprattutto sulle condizioni dello statunitense che rischia di aver terminato in anticipo la sua stagione. L’ex Schalke 04 ha rimediato una frattura al metatarso del piede sinistro dopo i primi esami effettuati in Spagna e dovrà restare ai box per almeno due mesi.

Juventus in emergenza: anche Alex Sandro ai box. Scelte obbligate per Allegri con l’Empoli

Tegola non di poco conto per Allegri, considerando lo stato di forma brillante di McKennie. Al ko del centrocampista classe ’98 si aggiunge anche il problema muscolare accusato da Alex Sandro, costretto ad uscite all’intervallo. Per il terzino brasiliano previsti accertamenti al ritorno a Torino, con la sua presenza a rischio a questo punto per la trasferta di campionato sul campo dell’Empoli. Al ‘Castellani’ scelte praticamente obbligate per Allegri con Dybala e Rugani sicuri assenti insieme al lundodegente Chiesa. Difficile la convocazione di Bernardeschi, mentre capitan Chiellini potrebbe rientrare almeno per la panchina. Bonucci dovrebbe stringere i denti e tornare titolare al fianco di de Ligt, anche se il difensore della Nazionale ha mostrato di essere in affanno ieri sera nel secondo tempo della sfida di Champions con il Villarreal.

La probabile formazione di Allegri in vista di Empoli-Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Locatelli; Cuadrado, Vlahovic, Morata.