Massimiliano Allegri e la Juventus in apprensione per le condizioni di Weston McKennie. Le ultime sulle condizioni del centrocampista

La Juventus incrocia le dita. Proprio in questi istanti Weston McKennie sta svolgendo gli esami del caso, dopo l’infortunio subito nel finale del match di Champions League contro il Villarreal.

Il centrocampista ha lasciato il campo per un guaio al piede sinistro dopo un intervento troppo deciso di Estupinan. In casa bianconera esiste timore per la rottura di un metatarso. Non dovrebbero invece esserci problemi ai legamenti. Si attendono dunque aggiornamenti in merito.

Per quanto riguarda Alex Sandro, il difensore, sostituito a fine primo tempo, a scopo precauzionale, ha subito un indurimento al polpaccio sinistro.

AGGIORNAMENTO 00.13 – La notizia che il mondo Juventus non voleva arrivasse è arrivata, gli esami hanno confermato la frattura al piede per McKennie. Due mesi di stop e stagione praticamente finita per il centrocampista.