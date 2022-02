Vlahovic da record in Villarreal-Juve: nessuno come il serbo

Dusan Vlahovic l’uomo dei record. L’attaccante serbo – all’esordio in Champions League – subito protagonista in Villarreal-Juventus

Un inizio migliore Dusan Vlahovic non poteva avere in Europa. L’attaccante serbo, criticato dopo la prestazione incolore contro il Torino di Bremer, ha risposto alla grande, con un gol in Champions League dopo meno di un minuto dal calcio d’inizio.

Pronti via e l’ex Fiorentina ha trafitto Rulli, portando avanti la Juventus, nel match contro il Villarreal, valevole per l’andata degli Ottavi di finale della massima competizione europea: sono bastati 32 secondi per andare a segno con il destro.

Villarreal-Juventus, doppio record per Vlahovic

Di fatto è stato il primo pallone toccato dal classe 2000, che scriva un pagina importante della storia bianconera

Dusan Vlahovic – come riporta Opta – è diventato il giocatore della Juve che ha impiegato meno tempo a segnare il suo primo gol in Champions League. Il serbo è, inoltre, il primo calciatore bianconero a segnare all’esordio nella fase a eliminazione diretta nella moderna Champions.

Un altro grandissimo esordio dunque per Vlahovic, che aveva segnato alla sua prima partita con la maglia dei bianconeri, in Serie A, contro il Verona, lo scorso 6 febbraio.