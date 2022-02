Villarreal-Juventus, Allegri: “Siamo stati troppi bellini” | Allarme McKennie

Massimiliano Allegri commenta il pareggio tra Villarreal e Juventus: le parole del tecnico dopo la gara Champions

Pareggio tra Villarreal e Juventus nell’andata degli ottavi di finale di Champions. Al termine del match Massimiliano Allegri ha parlato a ‘Mediaset’ commentando la prestazione della sua squadra.

“L’errore è stato decisivo, c’era un mezzo fallo su Vlahovic non fischiato. C’è stata una disattenzione. Eravamo sei contro uno: Rabiot non è scappato e siamo rimasti fermi. La squadra ha fatto una buona partita, non è mai semplice. Siamo andati a volte in fuorigioco troppo presto, bastava passare un attimo. Nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni e il portiere è stato bravo su Vlahovic. Ritorno? Bisogna vincere, non c’è altro risultato”.

VLAHOVIC – “Sono contento che ha fatto una buona partita. Si giocava un ottavo di Champions, non si poteva venire qui e vincere 3-0. Lo speravo ma bisogna fare un passetto alla volta e ci vuole calma”.

TATTICA – “La partita andava giocata in questo modo: cercando l’ampiezza che loro hanno sofferto molto. Siamo stati troppo leggeri, diventiamo troppo bellini. Meglio avere una Juve bruttina ma vincente che bellina ma perdente”.

EQUILIBRIO – “Bisogna conoscersi meglio. Zakaria ha determinate caratteristiche, abbiamo infortunati, Arthur scherma poco. Dobbiamo trovare gli equilibri per far sì che la squadra ottenga i risultati. Ora c’è il campionato e dobbiamo pensare all’Empoli”.

MCKENNIE – “Lo portano a fare una radiografia al piede, speriamo che non sia nulla di grave”.