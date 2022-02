Champions, Villarreal-Juventus 1-1: Vlahovic non basta, ‘regalo’ di Rabiot

La Juventus non va oltre il pareggio in casa del Villarreal: Vlahovic segna subito, risponde Parejo

Vlahovic e poco altro. Villarreal-Juventus finisce 1-1 con la rete fulminea dell’attaccante serbo che non basta per portare a casa la vittoria.

I bianconeri, come detto, passano dopo neanche un minuto di gioco con il numero 7 che bagna come meglio non potrebbe il suo debutto in Champions. Potrebbe essere il preludio ad una serata di festa per la squadra di Allegri ed, invece il Villarreal non si scompone e inizia ad andare a caccia del pareggio.

La Juventus commette l’errore di pensare troppo alla fase difensiva e lascia campo agli spagnoli. Lo Celso sfiora subito il pari ma nel primo tempo la porta di Szczesny resiste. Il portiere polacco deve però capitolare nella ripresa quando Parejo trova il gol del pareggio. Finisce 1-1 con la qualificazione che sarà decisa nella gara di ritorno con entrambe le squadre costrette a vincere visto che non esiste più la regola dei gol in trasferta. Nell’altro match della serata vittoria del Chelsea 2-0 contro il Lille.

VILLARREAL-JUVENTUS 1-1: 1′ Vlahovic (J), 66′ Parejo (V)

CHELSEA-LILLE 2-0: 8′ Havertz (C), 63′ Pulisic (C)