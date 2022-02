Inter, offerta da 900 milioni | Risposta immediata di Zhang

L’Inter torna al centro delle voci legate al futuro della società. Zhang ha ricevuto una proposta da 900 milioni: ecco la risposta di Suning

L’Inter non deve fare i conti solo con i risultati sul campo e una crisi offensiva e non solo a cui dovrà reagire già nei prossimi impegni.

Sì, perché le voci sul futuro della società tornano prepotenti in casa nerazzurra, parallelamente a quelli legati al calciomercato che potrebbero vedere l’arrivo di uno o più attaccanti nei prossimi mesi. Da più di un anno si parla di una possibile cessione da parte del gruppo Suning. Prima è stato il turno di BC Partners, ma la cifra messa sul piatto è stata ritenuta insufficiente, i tempi si sono allungati e alla fine non se n’è fatto nulla. Poi tante, forse troppe, voci su Pif che, secondo alcuni, dopo aver acquistato il Newcastle avrebbe voluto anche l’Inter. Ancora nulla di concreto, su questo fronte. In mezzo i finanziamenti, l’autofinanziamento – quello in ottica calciomercato – e con qualche sacrificio in più del previsto, ma anche le ipotesi sul futuro. Le ultime indiscrezioni non possono che interessare i tifosi della Beneamata.

Inter, Zhang ha rifiutato un’offerta da 900 milioni per il club

La notizia è di quelle grosse. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, infatti, Steven Zhang avrebbe alzato il muro, rifiutando un’offerta di addirittura 900 milioni di euro. Tantissimi, ma evidentemente non abbastanza per Suning, che continua a valutare l’Inter un miliardo di euro. La proposta sarebbe, inoltre, di provenienza americana.

E non finisce qui. Secondo altre indiscrezioni, infatti, sarebbero in corso ulteriori negoziazioni che potrebbero portare a sviluppi decisivi da qui ai prossimi mesi. D’altro canto, Suning ha le idee chiare sul futuro dell’Inter: come confermato dal dirigente Alessandro Antonello, la volontà di Zhang è tenere la maggioranza del club e gli investitori sono stati rassicurati che la società abbia liquidità a sufficienza fino al termine della prossima stagione. Vedremo se ci saranno altri sviluppi in tal senso: di certo, si torna a parlare di cessione dell’Inter e Zhang ha già riposto. Una risposta negativa, per il momento.