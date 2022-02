Juventus, contatti avviati col club | Colpo a centrocampo da 25 milioni

In estate il grande colpo della Juventus potrebbe arrivare a centrocampo: contatti già avviati col club, affare da 25 milioni di euro

Il mercato invernale ha destato i tifosi bianconeri da un torpore di mediocrità in cui si era impantanata la società: in estate l’asticella si potrebbe alzare ulteriormente.

Prima di spostarsi al prossimo mercato, bisogna completare al meglio questa stagione. Questa sera contro il Villarreal, la Juventus si giocherà un pezzo della qualificazione ai quarti di finale di Champions League: uno degli obiettivi stagionali. Anche in campionato non si può mancare la qualificazione alla prossima edizione della Champions, che sarà la condizione necessaria per fare il mercato desiderato dalla società e da Massimiliano Allegri. Dopo aver rinforzato l’attacco con Dusan Vlahovic, l’idea è quella di completare la rivoluzione a centrocampo e portare un nuovo volto dopo quelli di Locatelli e Zakaria.

Calciomercato Juventus, pericolo su Gravenberch | Contatto Bayern Monaco-Ajax

Uno dei giocatori seguiti con maggiore attenzione dalla Juventus per il centrocampo è Ryan Gravenberch: la stella dell’Ajax classe 2002 è nella scuderia di Mino Raiola, con il quale i rapporti sono ottimi e potrebbe essere la chiave per portarlo a Torino. Sul centrocampista olandese, però, il grande pericolo è rappresentato dalla concorrenza e in questo senso arrivano notizie preoccupanti per i bianconeri.

Secondo quanto rivelato dal ‘De Telegraaf’, il Bayern Monaco avrebbe già avviato i contatti con l’Ajax per arrivare a Gravenberch. La prima richiesta degli olandesi si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che non sarebbe considerata un problema per i bavaresi, soprattutto per un giocatore di soli 19 anni. I tedeschi si stanno muovendo con anticipo proprio per riuscire a battere la concorrenza e la Juventus potrebbe essere presa in contropiede. Insomma, la pista Gravenberch rischia di essersi complicata, ma la volontà di Massimiliano Allegri resta intatta: in estate servirà un grande colpo a centrocampo.