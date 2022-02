Fabio Bergomi, giornalista e opinionista, racconta un retroscena legato a Beppe Marotta che in questi giorni si è scatenato

L’Inter sta vivendo un momento molto complicato della sua stagione, probabilmente il più difficile in assoluto. Anche perché è la prima volta che i nerazzurri attraversano una mini-crisi, con due sconfitte nelle ultime tre partite di campionato (quattro nelle ultime cinque considerando le coppe) e una vittoria che manca in Serie A da un mese.

Dopo il ko con il Sassuolo, Simone Inzaghi deve ringraziare Salernitana e Cagliari che hanno bloccato Milan e Napoli, facendo perdere un solo punto all’Inter nella lotta scudetto. I rossoneri sono sì in testa e gli azzurri hanno sì operato l’aggancio, ma i nerazzurri devono sempre recuperare la partita contro il Bologna e quindi sono potenzialmente in vetta a +1. L’impressione è che il derby col Milan perso in rimonta, nello spazio di pochi minuti, abbia minato le certezze dell’Inter e mostrato i limiti della squadra, aprendo una serie negativa di risultati da cui la squadra di Inzaghi deve però uscire in fretta.

CMIT TV | Inter, Bergomi: “Marotta arrabbiatissimo dopo il derby. Ora si è messo alla berlina da solo”

E proprio la sconfitta bruciante nel Derby della Madonnina col Milan ha messo in crisi l’Inter, al termine di una prestazione buona ma poi crollata in pochi minuti. Il giornalista e opinionista Fabio Bergomi, ospite alla CMIT TV, ha svelato il retroscena: “Marotta, e lo so da fonti certissime, era arrabbiatissimo dopo il derby ed è rimasto chiuso negli spogliatoi. Ce l’aveva con l’atteggiamento e la presunzione della squadra”. Dopo il ko col Sassuolo, l’ad ha cambiato tattica: “Stavolta no, ha spoilerato tutto davanti alla stampa e ha annunciato il rinnovo di Brozovic, anche perché ieri la piazza era caldissima e anche stufa. Però ha anche messo alla berlina il mister e se stesso, perché questa è l’Inter di Marotta ed è l’anti-Conte, visto come si sono lasciati”.

La lotta al vertice ora è più aperta che mai: “Se l’Inter non vince lo scudetto è un fallimento, le sparring partner sono di livello inferiore. Abbiamo giocato contro squadre sfortunate, vedi la Juve in Supercoppa e il Venezia che ci ha portato al 90′ con 9 positivi, e le altre non ne hanno approfittato. Questo mi fa pensare che l’Inter è ancora favorita”. Poi, in chiusura dell’intervento alla CMIT TV: “Conte l’avrebbe vinto su qualsiasi delle tre panchine questo scudetto, Inter, Milan o Napoli. Chiudo con questa analisi: quando l’Inter ha una sola avversaria per la corsa al titolo di solito ce la fa, quando sono più avversarie invece cappotta, come il 5 maggio”.