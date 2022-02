L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha fatto chiarezza sui rinnovi in bilico e sul mercato estivo

Per cercare di alleviare la crisi di risultati vissuta dall’Inter nel mese di febbraio, pochi minuti fa Beppe Marotta ha parlato pubblicamente per fare chiarezza sul momento nerazzurro. Dall’astinenza di Lautaro Martinez ai rinnovi in arrivo, l’amministratore delegato ha fatto il punto della situazione.

A partire dalla sconfitta di ieri con il Sassuolo, queste le parole di Marotta in diretta ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Preoccupato? Ci sono momenti nella vita e nello sport in cui bisogna essere consapevoli di soffrire, dovremo avere la forza di continuare con la fiducia. La classifica è di grande riguardo, abbiamo una partita in meno e abbiamo vinto la Supercoppa. Un percorso fatto anche dal gioco spettacolare della squadra”.

Un periodo negativo che però la squadra ha intenzione di lasciarsi alle spalle: “Noi non vogliamo coltivare la cultura dell’alibi, sapevamo che questi sarebbero stati i mesi più difficili della stagione, dal 12 gennaio ad oggi abbiamo giocato 9 partite con squadre di assolute livello. Il nostro ruolo è di essere protagonisti in campionato, ma guardiamo questa stagione con serenità”.

Sulla fiducia nei confronti di Simone Inzaghi in panchina: “Le garanzie sono quelle di un professionista molto preparato, che in pieno sta svolgendo l’input della società. Al di là della sconfitta meritata di ieri che ci deve dare lo spunto per farne tesoro, questa credibilità la dà soprattutto l’allenatore. La squadra è un’entità che ha in testa i traguardi che vogliamo raggiungere. Siamo ancora i campioni in carica, vogliamo difendere questo scudetto, vogliamo la seconda stella”.

Inter, Marotta annuncia il rinnovo di Brozovic e rilancia su Perisic e Handanovic

Prima di parlare dei rinnovi in ballo, Marotta si è soffermato sull’astinenza di Lautaro Martinez: “L’ha sottolineato Simone che è un esperto di attaccanti, ci sono momenti di alti e bassi soprattutto in un ragazzo come Lautaro. Dalla sua ci fa vedere di impegnarsi, oggi manca il gol ed è il gol che serve per fargli crescere l’autostima. Sta a squadra e società supportarlo, che possa tornare ad essere il giovane campione che conosciamo tutti”.

Su Marcelo Brozovic, invece, confermate le voci di una firma imminente: “Oggi abbiamo la grande consapevolezza che entrambe le realtà vogliono continuare insieme. Questo significa che nel giro di pochi giorni, una settimana, arriveremo con certezza ad una firma che sancirà il prolungamento del contratto con lui”.

Passando a Samir Handanovic e Ivan Perisic, l’ad ha spiegato chiaramente quelle che sono le intenzioni del club sui due calciatori in scadenza: “Rinnovo? Abbiamo la fortuna di avere a che fare con professionisti in scadenza ma che sono da ammirare. Posso parlare della forza di questo gruppo. Quando parliamo di Perisic e Handanovic parliamo di due professionisti che meritano la riconferma. Dobbiamo sederci con calma e non c’è fretta, sino ad oggi hanno dimostrato di meritare questa maglia”.

Infine, un passaggio su Raspadori, Frattesi e Scamacca, i giovani talenti neroverdi che piacciono all’Inter: “Il Sassuolo è l’espressione, il modello tipico di un calcio spensierato, si trovano campioncini che potranno recitare un ruolo in futuro. La spensieratezza è quella che fa giocare nel migliore dei modi, su di loro c’è l’attenzione di osservatori di squadre importanti”.