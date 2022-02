Calciomercato Inter, è tutto fatto: oggi arriva la firma

L’Inter sta per chiudere definitivamente l’operazione dopo una lunga trattativa: ecco tutti i dettagli

L’Inter vince, stavolta fuori dal campo chiudendo una volta per tutte una trattativa di estrema importanza in essere da oltre due mesi. Firma in arrivo.

Stiamo parlando del rinnovo di Marcelo Brozovic, uno dei pilastri della squadra di Inzaghi in scadenza di contratto a giugno. La sua assenza ieri contro il Sassuolo, causa squalifica, si è fatta sentire perchè il croato è letteralmente insostituibile.

Calciomercato Inter, Brozovic firma oggi: rinnovo fino al 2026

Il prolungamento coi nerazzurri è comunque cosa fatta: accordo raggiunto da tempo sui 6-6,5 milioni a stagione fino a giugno 2026, mancava solo la firma che, come riporta ‘Sky Sport’, è attesa nel pomeriggio. Una grande notizia per gli interisti, giù di morale dopo l’inatteso ko casalingo col Sassuolo e il conseguente fallito sorpasso sul Milan in vetta alla classifica.