Non solo Botman e Renato Sanches | Colpo a zero per il Milan

Il Milan resta in vetta alla classifica e vola sul mercato: non solo Renato Sanches e Sven Botman, il rinforzo arriva a parametro zero

Dopo il pareggio contro la Salernitana, la sensazione diffusa era che i rossoneri avessero consegnato all’Inter vetta e scudetto: il colpo di scena di San Siro, però, ha trasformato la delusione in rimpianto.

La sconfitta subita dai nerazzurri contro il Sassuolo, infatti, avrebbe consentito al Milan di allungare e consolidare il primo posto in classifica. Un rimpianto per Stefano Pioli e i suoi ragazzi che, quantomeno, rimangono ancora abbracciati al sogno scudetto. Nel frattempo, poi, Maldini e Massara lavorano sul mercato in vista della prossima stagione: Sven Botman e Renato Sanches sono i grandi obiettivi estivi, ma un altro rinforzo potrebbe arrivare a costo zero.

Calciomercato Milan, all-in su Botman e Sanches | Poi Mazraoui a costo zero

Indipendentemente da come finirà questa stagione, con lo scudetto cucito sul petto oppure no, il Milan potrebbe essere una delle grandi protagoniste del prossimo mercato estivo. I grandi obiettivi sui quali verrà investito quasi interamente il budget di mercato sono Sven Botman e Renato Sanches: la strategia dei rossoneri, in questo senso, sarà quella di strappare un pacchetto dal Lille con i due rinforzi per Stefano Pioli. L’altro innesto per la compagine del tecnico emiliano, poi, potrebbe arrivare a costo zero.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, Noussair Mazraoui sarebbe divenuto uno degli obiettivi dei rossoneri per l’estate. L’esterno marocchino andrà in scadenza di contratto con l’Ajax il prossimo 30 giugno e, come rivelato su Calciomercato.it lo scorso ottobre, Mino Raiola ha proposto il giocatore a diversi club di Serie A compreso il Milan. Anche Napoli e Roma monitorano la sua situazione e riflettono su un possibile assalto nei prossimi mesi, ma sarebbe il Milan ora ad essere maggiormente intrigato dall’operazione.