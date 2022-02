Calciomercato Milan, offerta per il bomber: lo porta via a Inter e Juventus

Il Milan accelera per il colpo in attacco per la prossima stagione, il Diavolo prepara l’offerta per bruciare Inter e Juventus

La clamorosa sconfitta dell’Inter in casa con il Sassuolo tiene il Milan momentaneamente in testa alla classifica, nonostante il pari con la Salernitana. Un sospiro di sollievo, ma anche un rimpianto ulteriore, per la squadra di Pioli, che avrebbe potuto ora trovarsi in vetta indipendentemente dal recupero dei nerazzurri contro il Bologna.

La compagine rossonera sa comunque di poter contendere lo scudetto ai cugini, senza dimenticare il Napoli terzo incomodo, fino alla fine. Ma le gare di questo periodo stanno fornendo interessanti spunti di riflessione per il futuro. Le condizioni fisiche imperfette di Ibrahimovic e il rendimento un po’ altalenante di Giroud impongono un colpo in attacco per la prossima stagione. Il profilo ideale sarebbe già stato individuato e potrebbe arrivare a prezzo di saldo.

Calciomercato Milan, accelerazione per Depay: ecco l’offerta al Barcellona

Maldini e Massara puntano Memphis Depay, finito ‘in disgrazia’ al Barcellona. L’olandese è fermo ai box da un po’ per diversi guai fisici, nel frattempo ha perso il posto da titolare tra i blaugrana rivoluzionati dal mercato con gli arrivi di Ferran Torres, Adama Traorè e Aubameyang. In Spagna, già ieri circolava la notizia di Milan, Inter e Juventus interessate a Depay e che avrebbero già preso contatti. Il giocatore, dal canto suo, sarebbe molto stuzzicato dall’idea di giocare in Italia. Il Barcellona, anche in considerazione del fatto di averlo acquistato gratis, potrebbe acconsentire alla sua richiesta di partire per un prezzo non particolarmente elevato. Ora, il portale iberico ‘todofichajes.com’ aggiunge che il Milan, per bruciare la concorrenza, avrebbe presentato una offerta ufficiale da 15 milioni di euro.