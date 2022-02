Scenari di calciomercato molto interessanti in Serie A: la Juventus lancia la sfida a Milan e Inter per l’attaccante a giugno, che occasione

L’eterna lotta per la supremazia nel campionato italiano vive non soltanto in campo, ma anche fuori. Il mercato di gennaio si è concluso da poche settimane, ma le dirigenze delle big sono già impegnate ad affilare le armi per la sessione estiva e a provare ad avvantaggiarsi.

Juventus fuori causa per quest’anno per la lotta scudetto, ma i bianconeri hanno lanciato un segnale importante con gli acquisti di Vlahovic e Zakaria. L’anno prossimo, i piemontesi vorranno lottare da subito per il primato. Milan e Inter, di contro, sono chiamate a rispondere e a ribadire la loro posizione di vertice. Per tutte e tre, in particolare, ci sarebbe un obiettivo comune, per il reparto offensivo, su cui le grandi manovre sarebbero già iniziate.

Depay, al Barcellona è già finita: contatti con Juventus, Inter e Milan, i dettagli

Memphis Depay immaginava una avventura al Barcellona molto diversa. Il suo rendimento nella prima parte di stagione in blaugrana è stato comunque positivo: 8 reti e due assist fino a inizio dicembre, prima di avere una serie di problemi fisici. L’olandese è ancora infortunato, ma adesso la situazione per lui è molto diversa, con il Barça che sul mercato di gennaio ha cambiato volto. Gli arrivi di Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traorè gli tolgono spazio, Xavi non sembra intenzionato a puntare su di lui, perlomeno non in maniera centrale come avrebbe voluto fare il predecessore Koeman. Dunque, l’attaccante pensa a rimettersi in forma e a provare a essere protagonista nel finale di stagione. Ma qualora dovesse trovare poco spazio, stando a ‘Sport’, chiederebbe alla società la cessione, a condizioni di favore, facendo pesare il fatto di aver firmato con i blaugrana a parametro zero e rifiutando offerte più importanti. Juventus, Milan e Inter avrebbero già preso contatti, l’attaccante sarebbe intrigato da una avventura in Serie A. La decisione finale sarà presa al termine della stagione.