Calciomercato, gioielli del Sassuolo: il colpo lo piazza la Juventus

I gioielli del Sassuolo sempre più in vetrina: battuta anche l’Inter a San Siro grazie a Scamacca e Raspadori. Ecco l’esito del sondaggio di CM.IT

Il Sassuolo di Dionisi continua a stupire e dopo i successi contro Juventus e Milan batte anche l’Inter campione d’Italia, ancora nel segno di Scamacca e Raspadori.

I due gioielli neroverdi che sono anche nel mirino di Juventus e Inter. A ‘Sky Sport’, oggi Beppe Marotta ha parlato così dei talenti neroverdi: “Il Sassuolo è l’espressione, il modello tipico di un calcio spensierato. Si trovano campioncini che potranno recitare un ruolo in futuro. La spensieratezza è quella che fa giocare nel migliore dei modi, su di loro c’è l’attenzione di osservatori di squadre importanti”. Come noto, la dirigenza nerazzurra ha messo nel mirino tutti i big della squadra neroverde, da Scamacca a Frattesi. Anche Raspadori, che non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra: “Il mio primo pallone era nerazzurro, un regalo di mamma e papà al mio primo compleanno. Scelsero i colori a caso, nessuno in famiglia tiene all’Inter, ma è così che sono diventato tifoso. Oggi diciamo che sono rimasto simpatizzante. Nel campo di calcio mi sento nel posto giusto, sin dalla prima partita giocata a 5 anni nella squadra del mio paese”. Ecco l’esito del sondaggio lanciato da Calciomercato.it.

Sondaggio CM.IT: scelta la destinazione di Raspadori

Nel sondaggio lanciato da Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe la miglior operazione per le big. L’affare più votato è Raspadori-Juventus con il 38% di voti, segue Scamacca all’Inter con il 33% delle preferenze. L’eventuale trasferimento di Berardi al Milan è stato votato dal 19% degli utenti, mentre l’opzione meno gradita è Frattesi a Milano, sponda nerazzurra o rossonera. Il tifoso interista Raspadori alla Juve? Staremo a vedere nelle prossime sessioni di calciomercato.