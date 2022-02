Dybala tra infortuni e rinnovo | "Non resta alla Juve. Chiede come Ronaldo"

Il futuro di Dybala resta un rebus tutto da risolvere, con l’infortunio da cui recuperare e il rinnovo con la Juventus: “Chiede come Ronaldo”

Giornata di vigilia oggi per i bianconeri, che domani affronteranno il Villarreal negli ottavi di Champions League: l’obiettivo è arrivare tra le prime otto d’Europa.

L’uomo in primo piano in casa Juventus, però, resta sempre Paulo Dybala. L’argentino nonostante il fatto che non abbia alcuna lesione muscolare non riesce ad essere al 100% per la sfida di Champions League e non partirà dal primo minuto. Sul numero ’10’ la tifoseria resta spaccata, considerando il fatto che in questo momento ha il contratto in scadenza al termine della stagione. Il rinnovo con la Juventus non è affatto scontato e l’Inter continua a monitorare la sua situazione.

Juventus, Damascelli bastona Dybala | “Non resterà. Inter? Chiede quanto Ronaldo”

Anche oggi tra i temi più caldi di giornata c’è il futuro di Paulo Dybala, in bilico tra il rinnovo con la Juventus ed un futuro in altri lidi. Ai microfoni di ‘Radio Radio’, Tony Damascelli ha parlato della situazione del numero ’10’ bianconero: “Dybala è l’ennesimo match di Champions che salta. Il preparatore è sempre con Allegri, ma ha fatto un disastro. E’ un problema, le sue richieste sono chiare e secondo me non rinnoverà alla Juventus”.

In caso di addio con ‘Madama’, tutti gli occhi sono puntati sull’Inter. Non è un mistero che Beppe Marotta stimi moltissimo l’argentino e che potrebbe tentare il super colpo in estate. “Non so se un club che ha già dei problemi può aderire a richieste simili: 9 milioni più 2,5 di bonus più diritti d’immagine superiori a quelli di Ronaldo“. Nemmeno per il club meneghino sarà semplice accontentare le richieste dell’entourage di Dybala, che come raccontato su Calciomercato.it, continua a dare la sua priorità sulla Juventus: il futuro, però, resta tutto da scoprire.