Contro il Sassuolo è arrivata una sconfitta pesante, firmata da Scamacca: l’obiettivo dell’Inter in attacco, però, potrebbe lasciare l’Italia

È stato un weekend folle in Serie A, con il Milan che sabato sera si è fermato contro la Salernitana ultima in classifica: i nerazzurri, però, hanno perso in casa contro il Sassuolo.

Nessun sorpasso in vetta e tutto fermo davanti: pareggio per Juventus e Roma, sconfitta per l’Atalanta, solamente il Napoli potrebbe centrare il successo tra le sette sorelle. Il risultato più clamoroso, in ogni caso, resta quello di San Siro. L’Inter campione d’Italia cade sotto i colpi dei neroverdi e a brillare è proprio l’uomo più atteso: Gianluca Scamacca. Secondo gol alla Scala del calcio quest’anno per il bomber classe ’99 in odore di Nazionale: i piani di Marotta per l’estate, poi, potrebbero scontrarsi con la concorrenza estera.

Niente Inter per Scamacca | Assalto dell’Atletico Madrid e addio alla Serie A

Le due grandi prestazioni di San Siro, impreziosite da reti di pregevole fattura, hanno catturato l’attenzione di grandi club europei su Gianluca Scamacca. Una pessima notizia per l’Inter che, come raccontato su Calciomercato.it da diversi mesi, vorrebbe acquistare a pacchetto con Frattesi l’attaccante del Sassuolo. Il club emiliano potrà sfruttare la concorrenza per far lievitare il prezzo del bomber e massimizzare i profitti dalla sua cessione.

Secondo quanto riferito da ‘fichajes.net’, anche l’Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi su Scamacca. Luis Suarez non sta attraversando un grande momento e il suo rapporto con Simeone sembra essere arrivato al capolinea: in estate potrebbe arrivare l’assalto dei ‘Colchoneros’ all’attaccante neroverde. Un pericolo per Marotta, anche se l’Inter resta la squadra che si è mossa prima per arrivare a Scamacca come ci ha rivelato in esclusiva Giovanni Carnevali.

Ieri l’attaccante non ha esultato dopo il gol, attento a non inimicarsi quella che potrebbe diventare la sua nuova tifoseria. Le probabilità di un’asta internazionale, nel frattempo, aumentano col passare delle settimane. Mentre la Juventus si sarebbe esclusa dalla corsa a Scamacca con l’acquisto di Vlahovic a gennaio, potrebbe essersi inserito con prepotenza l’Atletico di Simeone.