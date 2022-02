La prossima destinazione di Kessie tiene tutti con il fiato sospeso: la sua scelta potrebbe influire anche su un possibile super colpo della Juventus

Franck Kessie continua a essere una delle grandi telenovele di mercato in Serie A. L’ivoriano da mesi è ormai sulla bocca di tutti a causa delle difficoltà sul rinnovo col Milan, che ormai sembra definitivamente sfumato. Nessun accordo è stato raggiunto, le richieste del centrocampista non sono state esaudite dai rossoneri, che hanno sposato una linea societaria molto precisa in fatto di ingaggi e rinnovi.

Per questo Kessie sarà il prossimo ‘free agent’ di spessore sul mercato europeo. Tantissimi top club pensano all’ex Atalanta, anche in Serie A si parla da tempo sia della Juventus che dell’Inter. Entrambe lo farebbero firmare volentieri, ma anche in questo caso ci sarebbe da raggiungere l’intesa economica e soprattutto il giocatore deve voler restare in Serie A. Uno scenario che al momento sembra meno probabile rispetto alle prospettive di un’avventura all’estero. Su di lui ci sono club inglesi e spagnoli, in particolare Tottenham e Barcellona. Con i blaugrana era circolato di un accordo, dalla Spagna rilanciano un’altra notizia importante anche in un domino che interessa da vicino anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, Kessie vuole solo il Barcellona e libera de Jong: la situazione

Secondo il portale catalano ‘El Nacional’, Kessie vuole lasciare l’Italia e provare l’esperienza all’estero. In particolare in Spagna, preferita quindi alla Premier League e al Tottenham di Conte oltre che a Inter e Juventus. Su di lui il Barcellona, ma anche il Real Madrid: i blaugrana sarebbero il suo sogno, ci sarebbero stati anche già diversi incontri con l’entourage. E ovviamente per Laporta è un obiettivo importante, considerando i problemi finanziari e il cartellino gratis. Anche Ancelotti avrebbe effettuato un tentativo (sarebbe l’alternativa a Casemiro), ma l’attuale mediano del Milan vorrebbe comunque il Barcellona, in quanto più sicuro di avere continuità e posto da titolare. Che invece non avrebbe al Bernabeu. Xavi non ha centrocampisti con le qualità dell’ivoriano, che tra l’altro liberebbe verosimilmente Frenkie de Jong.

Secondo lo stesso portale, l’arrivo di Kessie potrebbe significare l’addio dell’olandese, che non ha convinto il tecnico del Barcellona. Nessuno a parte Koeman per pochi mesi, è riuscito a trarre il massimo da de Jong e Xavi avrebbe addirittura perso le speranze su di lui, dando il via libera alla sua cessione. Trovando anche l’ok del presidente Laporta, consapevole di avere ancora qualche possibilità di recuperare una buona parte dell’investimento da 85 milioni di un paio di anni fa. La Juventus è una grande estimatrice di de Jong, è uno dei sogni di mercato della dirigenza, che come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it ci aveva pensato anche nelle scorse settimane. Tra Rabiot, Ramsey e Arthur i bianconeri in estate vorrebbero fare cassa per un altro rinforzo in quel reparto. E de Jong sarebbe sicuramente uno dei primi obiettivi, magari con l’aiuto proprio di Kessie.