Tre candidati e una sorpresa | Il Milan lavora per il dopo Kessie

Il Milan lavora al dopo Kessie: tre candidature prese in esame da Maldini e un nome a sorpresa infiamma il mercato

I rossoneri si stanno confermando anche quest’anno come una delle migliori squadre del campionato, dove attualmente occupano la prima posizione in classifica: in estate il ‘Diavolo’ cerca il salto di qualità.

Se intorno al futuro di Franck Kessie ci sono ancora molti dubbi, non sembrano essercene più riguardo ad una sua permanenza al Milan: l’addio con il centrocampista ivoriano appare ormai inevitabile. Una situazione ben nota alla dirigenza meneghina che in questi mesi lavorerà per farsi trovare pronta, come fatto nella scorsa stagione con Mike Maignan per il partente Donnarumma. Paolo Maldini e Frederic Massara valutano tre nomi per il centrocampo e una possibile sorpresa che infiamma i tifosi.

Calciomercato Milan, dopo Kessie | Renato Sanches, Veretout, Fofana e la sorpresa Malinovskyi

Il Milan quest’anno ha tutte le carte in regola per giocarsi lo scudetto con Inter e Napoli fino all’ultima giornata, in estate risolverà la questione Kessie. Il sostituto dell’africano potrebbe arrivare dalla Francia, con Renato Sanches e Seko Fofana in prima linea. Il portoghese potrebbe raggiungere Milano in un unico pacchetto con Sven Botman dal Lille, club amico dei rossoneri, mentre l’ex Udinese si sta rivelando tra i protagonisti della Ligue 1 con il Lens.

Non è da escludere la pista interna alla Serie A: tra i profili presi in esame dal ‘Diavolo’ c’è anche Jordan Veretout, ormai in rotta con José Mourinho e possibile partente in estate. Il francese della Roma conosce bene il campionato italiano e Stefano Pioli lo ha già allenato alla Fiorentina: tuttavia, la tifoseria è spaccata sul suo acquisto. Attenzione, poi alla sorpresa rappresentata da Ruslan Malinovskyi. L’ucraino ha un ruolo più offensivo rispetto agli altri profili presi in esame da Maldini e Massara, ma potrebbe dare un importante contributo alla causa e svoltare la trequarti rossonera. Tre nomi e una sorpresa, il dopo Kessie prende forma.