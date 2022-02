Il Milan punta Veretout, tifosi divisi: “È impensabile”

Il Milan si muove già sul calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti per dare nuova linfa alla rosa. La pista Veretout si riscalda, dividendo i tifosi

Jordan Veretout, un nome e un cognome da anni noti al calcio italiano, ma con accezioni un po’ diverse. Eh sì, perché non si può dire che il centrocampista nato ad Ancenis, in Francia, sia stato così continuo nella sua carriera in Serie A.

Prima la Fiorentina, dove ha mostrato le sue qualità di corsa, gestione della manovra e incursione, e poi soprattutto la Roma. E proprio in giallorosso ha alternato momenti brillanti, diventando anche il rigorista della squadra, ad altri più bui. Questa stagione ne è la chiara dimostrazione. Con José Mourinho in panchina, le cose sono peggiorate per il centrocampista che ha perso il posto da titolare in favore di Sergio Oliveira, ma rappresenta comunque un elemento appetibile sul calciomercato. E alla Roma, in estate, c’è odore di rivoluzione e la partenza di Veretout è sempre più probabile. Vi abbiamo riportato nella mattinata di oggi l’interesse del Milan per il calciatore: i rossoneri dovranno sostituire Franck Kessie, che non ha rinnovato il contratto, e il francese è uno dei papabili, insieme a Renato Sanches. Ma le reazioni sui social già si scatenano.

Milan, le reazioni al nome di Veretout per il centrocampo

A Roma, uno come Veretout (quello vero), soprattutto in questo periodo non brillantissimo per la squadra lo si rimpiange, eccome. Nelle scorse stagioni, il francese era riuscito a diventare un pilastro per la manovra giallorossa, in entrambe le fasi di gioco. Per questo, in un contesto organizzato come quello di Stefano Pioli, l’ex Fiorentina potrebbe tornare a brillare nella mediana a due. Non tutti i tifosi, però, la pensano così. C’è chi sottolinea, infatti, che Veretout “è un ottimo centrocampista”, chi parla anche di “salto di qualità”. Altri, invece, scrivono sul web che addirittura “smetterebbero di tifare”. Ci sembra un po’ troppo, anche perché il prezzo del francese, ora come ora, non è neanche eccessivo (sui 20 milioni) e potrebbe scendere ulteriormente. Quando si parla di affari… Intanto, vi proponiamo alcuni dei commenti che circolano su Twitter, dove Veretout è entrato in tendenza.

Non è pensabile sostituire Kessié con Veretout. — Faivre? (@Ronarid_) February 16, 2022

Veretout con Pellegrini è uno dei pochi validi della rosa della Roma… non parliamo di un fenomeno, ma di un ottimo centrocampista che se nel giusto contesto potrebbe fare il salto di qualità per me… — Lollo82S (@SLollo82) February 16, 2022

se prendiamo Veretout smetto di tifare — Asciottiano (@belottiano) February 16, 2022

Veretout è un buon giocatore e sicuramente a Maldini e Massara piace, volevano prenderlo già tre anni fa. Ma 20 mln è una follia per uno che la Roma vuole sbolognare perché l’intenditore Mourinho ha deciso che fa schifo. Facessero come fanno a noi con Castillejo: gratis o nada — Olivier amore fisico (@mirabeack) February 16, 2022