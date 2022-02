Calciomercato Milan, l’erede di Kessie è in Serie A

Calciomercato Milan, ormai vicino l’addio di Kessie: per sostituire l’ivoriano si guarda in Serie A, ecco il nome scelto dai rossoneri

Il Milan e Franck Kessie, due strade che ormai appaiono destinate a separarsi. La distanza tra i rossoneri e l’ivoriano rimane sempre la stessa: irricevibile la richiesta del giocatore di un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione.

La dirigenza milanista non si è mossa dalla sua proposta massima di 6 milioni di euro a stagione. E così, senza riavvicinamenti, si arriverà a un nuovo addio a zero, come già accaduto lo scorso anno con Donnarumma e Calhanoglu. L’ambiente sembra aver già interiorizzato il concetto e nel match contro la Sampdoria sono arrivati i primi fischi convinti al ‘presidente’, a cui si rimprovera un atteggiamento ambiguo dopo le dichiarazioni distensive in estate. Da parte della società, niente drammi: Kessie è un professionista e darà il massimo fino alla fine, ma la decisione appare presa, a meno di clamorosi ribaltoni, e si pianificano già le strategie future per il centrocampo. Bennacer e Tonali danno garanzie, a giugno arriverà Adli dal Bordeaux ma si pensa anche ad altri colpi. Il primo obiettivo è Renato Sanches, ma prende quota un’altra pista in Serie A.

Calciomercato Milan, occhi su Veretout: il piano dei rossoneri

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, si guarda attentamente alla Roma e a Jordan Veretout. Il francese era stato sondato già nell’estate del 2019, ma all’epoca le richieste della Fiorentina furono ritenute troppo elevate. Oggi, il francese sembra finito nelle retrovie in giallorosso, specie dopo l’arrivo, nel corso del mercato di gennaio, di Sergio Oliveira. Mourinho pare non voler continuare a contare su di lui nelle prossima stagione. La valutazione, al momento, gravita intorno ai 20 milioni di euro, ma i rossoneri confidano nel fatto che possa anche scendere.