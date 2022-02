Calciomercato, grandi manovre Marotta: si vede già all’Inter

L’Inter cerca il sorpasso al Milan e Marotta lavora al mercato estivo: l’attaccante parla già da nerazzurro

Lo scivolone del Milan contro la Salernitana era inatteso, questa sera i nerazzurri possono agguantare nuovamente il primo posto in classifica: Marotta, intanto, lavora sul mercato.

L’Inter può tornare in vetta alla classifica, recuperando così la sconfitta nel derby: gli uomini di Simone Inzaghi contro il Sassuolo cercano la vittoria, anche per reagire immediatamente dopo la sconfitta interna in Champions League. Mentre il tecnico romagnolo è concentrato sul campo, Beppe Marotta è già al lavoro per la prossima stagione. L’ad nerazzurro deve mantenere alto il livello della rosa e questa sera può essere l’occasione giusta per tornare a parlare con i neroverdi: la strategia dell’Inter è chiara.

Calciomercato Inter, Scamacca e Frattesi | Col Sassuolo si gioca per il futuro

Questa sera tutti gli occhi saranno puntati su Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. I due gioielli del Sassuolo sono in orbita Inter, con Beppe Marotta che già da diversi mesi dialoga con i neroverdi per portarli a Milano: come ha riferito Carnevali in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it. In particolare è l’attaccante ad essere una priorità per i meneghini, che sono alla ricerca di un vice Dzeko che possa poi ereditarne titolarità e importanza per la squadra.

Le condizioni per arrivare a Scamacca sembrano essere favorevoli, dopo che la Juventus ha mollato la presa ed è andata in all-in su Dusan Vlahovic. L’attaccante, nel frattempo, parla già da interista e ai microfoni della Serie A ha dichiarato: “Il gol contro il Milan è stato il più bello, in tutti i sensi”. Una dichiarazione che fa sorridere i tifosi nerazzurri e profuma di derby. Il Sassuolo continua a valutarlo 40 milioni, così come per Frattesi la richiesta è di 25 milioni di euro: Marotta spera in uno sconto facendo un pacchetto unico per i due rinforzi.