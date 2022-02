Sondaggio CM.IT | Icardi di nuovo in Serie A, destinazione scelta

Mauro Icardi in ombra al Psg, l’attaccante argentino può tornare in Serie A: la destinazione scelta nel sondaggio di Calciomercato.it

L’avventura di Mauro Icardi al Psg non sta andando secondo le aspettative. Dopo una buona prima stagione in Francia, l’argentino è stato condizionato da problemi fisici e dalla presenza ingombrante di giocatori di livello stellare, che ne hanno limitato l’utilizzo.

Nonostante davanti a lui ci siano Messi, Neymar, Mbappe e Di Maria, l’ex attaccante dell’Inter ha comunque messo insieme 25 presenze in stagione. Il suo rendimento, tuttavia, non si è rivelato particolarmente incisivo, con appena 5 reti stagionali. Ecco dunque che ancora una volta si torna a parlare di un suo ritorno in Italia. Calciomercato.it vi aveva raccontato a gennaio dell’ipotesi Juventus per Icardi, non concretizzatasi per le richieste del Psg e del giocatore. Una nuova avventura in Serie A torna in auge ora, con le ipotesi Milan e Roma su tutte, ma non solo.

Icardi di nuovo in Serie A, ecco la squadra giusta

Certo l’argentino dovrebbe ridursi sensibilmente l’ingaggio, per permettere il suo acquisto da parte di una compagine italiana. Sul canale Telegram di Calciomercato.it, nel nostro sondaggio giornaliero abbiamo chiesto quale squadra italiana necessiterebbe maggiormente delle prestazioni di Icardi. Il verdetto è chiaro: per il 39% dei votanti, l’argentino servirebbe di più al Milan. Il 18% ha votato Lazio, mentre il 16% la Roma. Per il 22%, Icardi non servirebbe invece a nessuna di queste compagini, con il 6% che ritiene che invece sarebbe più utile a qualche altra squadra italiana.