Salernitana-Milan, Nicola sulla salvezza: “È come se mi avessero detto…”

Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, ha parlato dopo il prezioso pareggio ottenuto dai granata contro il Milan di Pioli

A sorpresa la Salernitana strappa un punto niente di meno che contro il Milan capolista. I granata, grazie alle reti firmate da Bonazzoli e capitan Djuric, sono riusciti a fermare i rossoneri guidati da Stefano Pioli e accumulare speranza in ottica salvezza.

Il tecnico Davide Nicola ha commentato così, ai microfoni di ‘Dazn’, l’ottima prestazione della sua squadra: “Ogni tanto dicono ‘l’uomo delle salvezze’, ma se mi si danno squadre che lottano per questo obiettivo non è che io possa pensare ad altro. Io credo che il Milan non sia riuscito a fare la partita che voleva fare. La squadra ha voglia di costruire, pressare alto e migliorare. Quello che faremo non lo so, ma sicuro lo faremo grazie a questo pubblico”.

SODDISFAZIONE: “È relativa all’atteggiamento che ha messo tutto l’ambiente, non solo i calciatori. Per fortuna ho uno staff molto competente. Ci sono dei giocatori che non sono ancora stati scoperti per le qualità che hanno, alcuni hanno ancora dei deficit legati a problemi fisici”.

Salernitana-Milan, Nicola: “Vogliamo credere alla salvezza. È come se mi avessero detto ‘ne vale la pena’”

SALVEZZA: “Quanto ci credo? Io di solito le scelte le faccio 2/3 per istinto e 1/3 per saggezza (ride, ndr). Quando mi hanno chiamato è come se qualcuno mi avesse detto ‘ne vale la pena’. Poi non penso al resto. Non so se ce la faremo, è chiaro che vogliamo farcela. Quello che mi preme di più ora è cosa vogliamo fare e come”.

FIORETTO: “Io voglio stare concentrato su questa avventura. Mi è piaciuta subito a pelle e mi sento a mio agio. La partita di stasera non fa altro che aumentare la mia voglia di stare con questi ragazzi”.