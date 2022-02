Serie A, il Milan frena contro la Salernitana: sorridono Inter e Napoli

Pari sofferto per il Milan contro la Salernitana, la gara termina sul punteggio di 2-2: Inter e Napoli possono approfittare della frenata

Partita molto più complicata del previsto per il Milan contro la Salernitana. I rossoneri non riescono ad andare oltre al pareggio contro i granata guidati da Nicola e conquistano un punto poco utile in ottica corsa scudetto. La gara si era messa sui binari giusti per gli uomini di Pioli, passati in vantaggio grazie alla rete firmata da Junior Messias dopo soli 5 minuti di gioco.

Al 29esimo, però, i padroni di casa agguantano il pari con una fantastica rovesciata d’autore di Bonazzoli, aiutato da un errore grossolano di Maignan stasera non in palla. A inizio ripresa Leao prova ad emularlo, ma il tentativo finisce fuori di poco. I campani, dal canto loro, continuano a spingere senza accontentarsi e al minuto 72 Djuric la infila di testa portando avanti i suoi.

Serie A, Salernitana-Milan 2-2: tabellino e classifica

Cinque minuti dopo la rimette in equilibrio Rebic, tornato al gol dopo i numerosi problemi fisici. Bicchiere mezzo vuoto per il ‘Diavolo’ che ora potrebbe essere risuperato dall’Inter e raggiunto dal Napoli, in caso di vittorie rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari.

Salernitana-Milan 2-2: 5′ Messias (M), 29′ Bonazzoli (S), 72′ Djuric (S), 77′ Rebic (M)

CLASSIFICA Serie A: Milan 56, Inter** 54, Napoli* 53, Juventus 47, Atalanta** 44, Lazio* 42, Roma 41, Fiorentina** 39, Hellas Verona 37, Torino* 33, Empoli 31, Sassuolo* 30, Bologna** 28, Spezia* 26, Sampdoria 26, Udinese*** 24, Venezia** 21, Cagliari* 21, Genoa* 15, Salernitana** 14.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno