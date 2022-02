“Da oratorio”: Salernitana-Milan, in due finiscono sotto accusa

Primo tempo difficile per il Milan contro la Salernitana: grandi critiche soprattutto per un rossonero all’intervallo

Il gol nei primi minuti di gioco aveva fatto pensare ad una partita agevole per il Milan ed invece la prima frazione di gioco ha visto una Salernitana ben presente nel match e capace di riacciuffare il pareggio, approfittando di un errore di Maignan.

I primi 45 minuti di giochi hanno evidenziato qualche problema nella formazione di Pioli, apparsa un po’ svogliata. Un atteggiamento che non è passato inosservato con i tifosi che si sono scagliati in particolare contro due calciatori rossoneri.

Il più criticato è ovviamente Maignan, protagonista questa volta in negativo. Il portiere francese è autore di un’uscita quantomeno avventata in occasione del gol di Bonazzoli. Un errore che è stato rimarcato in maniera netta sui social con qualcuno che ha anche tirato in ballo Donnarumma a proposito di qualche errore fatto dal portiere di Castellammare. Nel mirino però anche Leao, decisamente in versione diversa rispetto a quello ammirato contro la Sampdoria. Il portoghese è apparso fuori dal gioco e finora non è riuscito ad incidere nelle offensive milaniste.

Ecco alcuni dei commenti su Twitter:

che papera di mike mamma mia #SalernitanaMilan — federica;✨ (@iampfede) February 19, 2022

Abbiamo preso un gol da squadra dell’oratorio. #SalernitanaMilan — AR13 (@AR13195) February 19, 2022

Male il nostro portiere in questa occasione. Doveva stare in porta, è uscito a farfalle. #SalernitanaMilan — PÀTHEI MÀTOS (@PatheiMatos) February 19, 2022

Era nell'aria. Maignan è uscito perché erano 10 contro due difensori. Leao maledetto atteggiamento.#SalernitanaMilan — RamboDeNa (@na2_de) February 19, 2022

Paperone davvero inaspettato di Maignan.#SalernitanaMilan — Diego Catalano (@diegocatalano77) February 19, 2022

maignan alla gigione donnarumma — Elena 🏄‍♂️ (@Permalosa7) February 19, 2022

Questi sono i primi punti che ha sulla coscienza Maignan, ma proprio grave — M (@quellaconlam) February 19, 2022

Leao stasera giornata abulica — #ACMilanIsBack (@l_riottoso) February 19, 2022

Leao deve fare il salto di qualità contro le piccole, sveglia ragazzo — that’s the tea (@tonaliana) February 19, 2022