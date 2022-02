Enrico Camelio, speaker radiofonico, ha parlato alla CMIT TV del futuro di Nicolò Zaniolo, fantasista della Roma di Josè Mourinho: le ultime notizie di calciomercato

Il futuro di Nicolò Zaniolo è incerto. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, entro la fine del mese ci sarà un nuovo incontro fra le parti per parlare del rinnovo dell’ex giocatore dell’Inter: da un lato l’entourage del classe 1999, rappresentato da Vigorelli, e dall’altro la Roma che, con Tiago Pinto, non ha garantito la permanenza del numero 22 anche nella prossima stagione.

Nel frattempo, Zaniolo è al lavoro con la squadra giallorossa per inseguire un posto in Europa con il sogno Champions che sta via via sfumando e con l’obiettivo più concreto che è rappresentato dall’Europa League. Parallelamente c’è la volontà di andare il più avanti possibile in Conference League, competizione che, con l’eliminazione del Tottenham, ora sembra davvero alla portata del club capitolino.

Calciomercato Roma, il mistero Zaniolo si infittisce

Intanto il calciomercato non si ferma e la Juventus sta seguendo con attenzione la vicenda Zaniolo, ma non solo. Intervenuto infatti ai microfoni della CMIT TV, Enrico Camelio, speaker radiofonico vicino agli ambienti giallorossi, ha fatto chiarezza sul futuro del giocatore della Nazionale italiano lasciando un velo di mistero che fa preoccupare i tifosi giallorossi: “La Juventus è interessata a Zaniolo così come una squadra di Milano“. Sarà l’Inter o il Milan? Certo è che, senza un rinnovo del contratto imminente, il profilo di Zaniolo fa gola a molti e attenzione alle prossime settimane.