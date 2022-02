Calciomercato Milan, annuncio di Kalulu sul rinnovo

Calciomercato Milan: Pierre Kalulu ha parlato del suo rinnovo con il club rossonero. L’intervista al difensore

Pierre Kalulu è sempre più protagonista nel Milan di Stefano Pioli. Il difensore francese è uno dei rossoneri cresciuti maggiormente sotto la guida del tecnico, al punto che si parla già di possibile rinnovo.

In risposta a Calciomercato.it, Pioli aveva parlato così di Kalulu: “È da considerarsi un titolare come Tomori. Gioca con forza, personalità e coraggio. Mi ha sorpreso all’inizio, ora non più, non pensavo potesse arrivare a questi livelli. La sua forza è affrontare ogni partita con grande convinzione e fiducia. Ha mezzi fisici e di lettura importanti. Per me è assolutamente un titolare del Milan“. In una lunga intervista a ‘Eurosport’, il classe 2000 si è espresso così sul suo futuro in rossonero: “Mi sento bene qui e mi sono sentito perfettamente integrato nel club. Parlo abbastanza bene la lingua e mi sento a mio agio nella vita di tutti i giorni. Inoltre, i risultati attuali della squadra danno necessariamente la voglia di rimanere con continuità qui. Voglio fare delle belle cose con il Milan e voglio restarci. Non c’è motivo di voler partire”. Kalulu, poi, ‘conferma’ Ibrahimovic: “Ha ancora un posto molto importante negli spogliatoi e in campo, dove ha segnato ancora molti gol in questa stagione. Possiamo dire che è soprattutto grazie a lui che oggi siamo sulla strada giusta. Ora sta a noi dimostrare di aver capito cosa stava cercando di trasmettere. Quando tornerà, saremo sicuramente ancora più bravi”.

Il Milan pronto a blindare Kalulu

Il francese ha poi parlato dell’obiettivo scudetto: “Tutto può girare molto velocemente. Lo abbiamo potuto vedere nel derby, dove siamo stati sotto prima di ribaltare definitivamente tutto. Avremmo potuto finire molto indietro. Vogliamo fare qualcosa in questa stagione. L’anno scorso è stata una buona annata, anche molto buona. E alla fine, non abbiamo vinto nulla. C’era necessariamente un sentore di lavoro incompiuto. Io, personalmente, voglio vincere qualcosa in questa stagione”. Infine, sulle continue voci di calciomercato: “Per quanto riguarda le voci, ci siamo abituati. Da quando sono al Milan è sempre stata la stessa cosa in ogni finestra di mercato, e questa volta è stato il difensore. Ci adattiamo”.