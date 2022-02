Calciomercato, Bremer da urlo | Juve ko in una mossa: duello Inter-Milan

Il futuro di Gleison Bremer è tutto da scrivere, ma intanto ieri altra grande prestazione del centrale contro la Juventus. Ora è sfida tra Inter e Milan

Il panorama italiano ha ormai preso atto di un talento che sta facendo parlare di sé di giornata in giornata e mettendo i crisi i centravanti avversari.

Stiamo parlando di Gleison Bremer, autore anche ieri di una prestazione dominante contro la Juventus, anche al cospetto di Dusan Vlahovic. Il centrale del Torino ha chiuso il bomber serbo a ogni potenziale occasione, dimostrando qualità non indifferenti in copertura e grande intelligenza tattica. Il classe 1997 non è un profilo che scopriamo oggi: ormai da un paio d’anni sta dominando la scena, drizzando le antenne delle maggiori big italiane e europee. Anche la stessa Juventus segue con attenzione l’evolversi della sua situazione, ma ora è costretta a guardarla da un punto di vista più defilato.

Calciomercato, il futuro di Bremer è tutto da scrivere: duello Inter-Milan

Bremer piace ai bianconeri e questo non è un mistero, ma per la Vecchia Signora ora è difficile arrivare al centrale. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il rinnovo di contratto fino al 2024, firmato dal brasiliano, dà maggiore potere al Torino. Ieri Davide Vagnati, direttore tecnico dei granata, ha detto: “Farà scelte diverse dalla Juventus” che tradotto in soldoni vuol dire che non vogliono venderlo ai rivali di sempre. E allora spazio agli altri interessati: Inter e Milan restano caldissime sul ragazzo, mentre all’estero i club di Premier League e il Bayern Monaco lo seguono con grande attenzione. A fine stagione lascerà il Torino: ora bisogna capire la destinazione.