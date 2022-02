Atalanta, conferme dagli Stati Uniti | Vicina la cessione del club

La trattativa per la cessione dell’Atalanta a una cordata americana trova conferme negli States: i dettagli sul futuro nerazzurro

Svolta epocale vicina in casa Atalanta. Ieri, le voci di una cessione dei bergamaschi ad un fondo statunitense erano state smentite dagli interessati. Ma i principali media finanziari italiani hanno riportato la notizia con dovizia di particolari e ci sarebbero anche delle conferme dagli Stati Uniti.

Il portale a stelle e strisce ‘pledgetimes.com’, infatti, confermerebbe tutto. La famiglia Percassi sarebbe pronta a cedere il 55% della società nelle mani di una cordata che lascerebbe però il padre Antonio e il figlio Luca nelle vesti di presidente e amministratore delegato. La valutazione complessiva del club, si apprende, si aggirerebbe tra i 400 e i 500 milioni di euro.

Atalanta, closing vicino: scende in campo Pagliuca, azionista dei Boston Celtics

L’uomo che sarebbe dietro a tutto questo sarebbe Steve Pagliuca, azionista e membro del comitato esecutivo dei Boston Celtics, nota franchigia NBA. Le quote in suo possesso sono state rilevate dall’ex presidente della Roma, James Pallotta. Insieme a lui, altri due imprenditori, che però non agirebbero attraverso il fondo Bain di cui si è tanto parlato in queste ore, e di cui Pagliuca è co-presidente, ma a titolo personale, costituendo una company ad hoc. Il closing, dopo una trattativa avanzata nelle ultime settimane, sarebbe davvero vicino.