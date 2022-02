L’Atalanta sarebbe vicina a passare di proprietà: a un passo l’accordo tra la famiglia Percassi e il gruppo americano KKR

L’Atalanta è vicina al passaggio di consegne. Il club bergamasco potrebbe presto cambiare società. Come si legge su ‘Gazzetta.it’, sarebbe stato trovato l’accordo per il passaggio di proprietà della società orobica.

La famiglia Percassi sarebbe pronta a passare la mano, cedendo la maggioranza al fondo americano KKR. I nuovi proprietari stanno investendo a titolo personale e ottenendo il 55% delle quote. Ai Percassi, però, resterebbe in ogni caso il controllo del club e Luca Percassi dovrebbe essere confermato come amministratore delegato. Le firme sono previste a breve e addirittura già la giornata di lunedì potrebbe essere quella buona per l’annuncio. L’Atalanta, nell’arco dell’intera operazione, viene valutata intorno ai 500 milioni. Come si legge su ‘sportmediaset.it’, inoltre, il gruppo a stelle e strisce potrebbe rivelare il 70-80% della società, con Percassi che resterebbe operativo come CEO. Altra possibilità è che l’ingresso degli americani nell’Atalanta avvenga in maniera più graduale, ma c’è comunque molto ottimismo sulla buona riuscita della trattativa.

Atalanta, svolta epocale: cessione vicinissima

Un ribaltone negli alti piani della società bergamasca che, dunque, sarebbe assolutamente epocale. Dalle prime indiscrezioni comunque i Percassi non dovrebbero abbandonare la nave, come abbiamo scritto anche poche righe fa. Questo è in sé un dettaglio di non poco conto, dato che hanno sempre dimostrato nei fatti grande attaccamento al club e ottime capacità di gestione. Ennesima riprova è costituita dai risultati delle ultime stagioni. Di certo, la notizia è grossa, in un momento in cui la squadra di Gian Piero Gasperini è colpita da molti infortuni, soprattutto in attacco. Vedremo come reagirà la squadra sul campo e, allo stesso tempo, se annuncio e firme arriveranno già all’inizio della prossima settimana.

Arriva la smentita da parte del fondo KKR

Negli ultimi minuti, però, dopo che le voci hanno iniziato a circolare praticamente ovunque, a farsi sentire è direttamente il fondo KKR con una smentita ufficiale: “Il gruppo di private equity KKR non è interessato a investire nell’Atalanta”, si legge nel comunicato. Una nuova svolta che lascia attoniti i tifosi: vedremo chi avrà ragione in una vicenda che interessa, a ragione, gli alti ranghi del nostro calcio.