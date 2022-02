Calciomercato Juventus, bocciatura totale: “Meglio McKennie”

Nuove indiscrezioni sulle strategie di mercato della Juventus, bocciatura pesante: “Meglio Weston McKennie”

Dopo un mercato di gennaio straordinario, ora tutti gli occhi sono puntati sui bianconeri anche per il mercato estivo: c’è grande attesa per capire come si muoverà ‘Madama’ in vista della prossima stagione.

Ora la testa di Massimiliano Allegri è totalmente occupata dai pensieri di campo: questa sera c’è il derby della ‘Mole’ da vincere per rimanere al quarto posto e continuare la scalata verso la Champions League. Con l’arrivo di Vlahovic e Zakaria, infatti, la Juventus non può permettersi di mancare la qualificazione alla prossima Champions. Intanto, però, arriva la prima bocciatura in vista della sessione estiva di calciomercato: la strategia dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, niente Zaniolo | “È meglio McKennie”

Uno dei nomi più caldi in vista della prossima estate è quello di Nicolò Zaniolo: come raccontato su queste pagine, il trequartista è in bilico tra la Juventus ed il rinnovo con la Roma. Ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, Matteo Caronni ha rivelato: “Non credo che la pista Zaniolo sia prioritaria per la Juventus. Il suo procuratore, mi pare, sta forzando la mano per il rinnovo. Tutto questo interesse dei bianconeri a me non risulta, hanno altri obiettivi, anche per caratteristiche tecniche e tattiche”.

Il giornalista, poi, prosegue con l’analisi dei dubbi dei bianconeri su Zaniolo e una stroncatura piuttosto netta. “Ci sono tanti punti di domanda, anche a livello fisico. Non mi sembra l’identikit del calciatore che cerca la Juventus. Per me, ad oggi, McKennie dà più garanzie di Zaniolo, mi tengo l’americano”. Secondo Caronni, quindi, la Juventus starebbe cercando giocatori differenti rispetto alla stella della Roma ed il grande colpo estivo potrebbe non essere Zaniolo. Prima di giugno c’è ancora molto tempo e tutto potrebbe cambiare nuovamente: la Champions League resta la priorità.