Calciomercato, non solo Bremer: super sfida tra Juventus e Milan

Il Torino di Ivan Juric sta mettendo in mostra diversi talenti nel corso di questa stagione. Uno di questi potrebbe accendere una super sfida di mercato

Il campionato di Serie A anche quest’anno sta mettendo ulteriormente in luce diversi talenti molto interessanti, che la prossima estate potrebbero scatenare aste e battaglie tra le big per aggiudicarseli. Tra le squadre che hanno messo più argenteria in vetrina c’è sicuramente il Torino di Ivan Juric, che vive un’ottima stagione e che ha già in rosa un paio di uomini destinati ad essere oggetto di sfide di mercato in vista della prossima stagione.

Uno su tutti Gleison Bremer, possente centrale brasiliano che piace molto all’Inter ma che era stato avvicinato anche a Juventus (anche se il ds Vagnati ha annunciato che non andrà in bianconero) e Milan. Oltre al brasiliano i granata possono vantare anche uno dei migliori esterni destri a tutta fascia del campionato: Wilfred Singo. Il giovane laterale ivoriano ha una forza fisica spaventosa ed una corsa travolgente, che unite agli ampi margini di miglioramento con l’esperienza ne fanno merce rara anche in sede di calciomercato.

Calciomercato Juventus e Milan, Singo nel mirino: è lotta per l’esterno del Torino

Ci sono infatti ben due compagini di Serie A pronte a dire la loro su Singo. Come evidenziato da ‘Sport.es’ il laterale del Toro ha mercato in Italia con Juventus e Milan che lo osservano attentamente e che hanno già preso le misure del classe 2000 autore anche di tre reti e ben quattro assist fin qui in Serie A.

La sua annata sembra infatti essere quella della consacrazione prima del grande salto, dopo le buone sensazioni lasciate già lo scorso anno. Singo potrebbe infatti far comodo ad ogni big dall’alto dei suoi 190 cm che uniti ad una progressione da ala offensiva ne fanno un calciatore adattabile praticamente ad ogni posizione della fascia, da quella di terzino a quella di esterno di un centrocampo con difesa a tre alle spalle. Il contratto del 21enne scade nel 2023 e Juventus e Milan sono pronte a lanciare l’assalto.