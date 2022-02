Calciomercato, niente Juventus annuncio in diretta: “Farà scelte diverse”

A margine del calcio d’inizio di Juventus-Torino ha parlato Davide Vagnati, direttore sportivo dei granata che si è soffermato anche su Bremer

Juventus-Torino non è solamente un derby fondamentale per la classifica e per la supremazia cittadina, ma nasconde anche tematiche di mercato. Di questo ed altro ha parlato Davide Vagnati, direttore sportivo dei granata ai microfoni di ‘Dazn’:”Quando entriamo in campo cerchiamo sempre di fare la partita e vincerla. Sono convinto che oggi daremo l’anima per fare un risultato positivo”.

Lo stesso Vagnati dopo aver suonato la carica per la stracittadina torinese ha quindi risposto alle domande inevitabili su Gleison Bremer, possente centrale brasiliano cresciuto tantissimo nelle ultime stagioni, e destinato a divenire uomo mercato nonostante il recente rinnovo contrattuale. Accostato anche alla stessa Juventus, ma per il direttore torinista il difensore verdeoro farà altre scelte.

BREMER-JUVE – “Penso che un giocatore che ha indossato la maglia granata come Bremer in questi anni immagino faccia scelte diverse e lo posso dire senza ombra di dubbio”.

Niente Juventus quindi per Bremer secondo quanto sottolineato da Vagnati che è stato piuttosto categorico, riponendo proprio nel ragazzo la massima fiducia relativamente alle sue prossime scelte di carriera, ed evidenziando l’attaccamento alla maglia del Torino.

Prima di questa sera il classe 1997 di Itapitanga aveva collezionato 22 presenze condite anche da due reti e un assist, a conferma di come abbia anche un’ottima intesa con la porta avversaria.