Calciomercato Inter, svolta Perisic | Ma Conte piomba sul croato

L’Inter sta costruendo il suo futuro, partendo anche dal presente: sprint per la firma di Perisic, ma anche Conte è forte sul croato

La sconfitta contro il Liverpool in Champions League non ha minato le certezze dell’Inter, anche se ha certificato qualche problema di tenuta, mentale o fisica, dopo il 75′. Un aspetto su cui Simone Inzaghi dovrà lavorare, ma i nerazzurri sono in una buona forma e con i Reds sono arrivate risposte ottime da tanti giocatori. Vidal, Dumfries, Skriniar, Brozovic e anche Perisic.

Nel frattempo la società continua a lavorare per il futuro, stando attenta alle casse e ovviamente agli ingaggi, così come ai possibili sostituti e i colpi low cost. A doppio filo sono legati ovviamente i rinnovi, a tutti i livelli del club. Marotta, Ausilio e Baccin sono ormai in procinto di firmare il prolungamento di contratto, se ne sta parlando anche per Simone Inzaghi. Sul mister piacentino sono cominciate a rimbombare le sirene dell’Atletico Madrid, dove la situazione con Simeone è tutt’altro che limpida e serena. Per i giocatori invece molto passerà dalle firme di alcuni top come Brozovic e Perisic. In particolare il centrocampista croato sembra davvero vicinissimo al rinnovo, mettendo la parola fine a una vera e propria telenovela. Stanno arrivando conferme da tempo da tutta la dirigenza, in mondovisione.

Calciomercato Inter, Perisic più vicino al rinnovo ma Conte ci prova

L’altra questione importante sul tema rinnovi per l’Inter, è quella di Ivan Perisic. Con il Liverpool è stato tra i migliori in campo, sta attraversando un periodo di forma clamoroso. I nerazzurri hanno preso anche Gosens, per il tedesco sarà dura strappare un posto al croato o anche a Dumfries sull’altra fascia. Fino a qualche tempo fa il futuro dell’esterno mancino sembrava davvero lontano dall’Inter, soprattutto a causa delle richieste molto importanti del giocatore. Ora le cose starebbero andando in una direzione diversa: secondo ‘interlive.it’, infatti, la domanda era di un triennale da 6 milioni a stagione a fronte di un’offerta biennale da 3 milioni a stagione. Una differenza abissale, ma nell’ultimo periodo le distanze si sarebbero assottigliate, per merito di entrambi. L’Inter, che ha fatto un passo avanti (4 più bonus per un anno più opzione o un biennale). E Perisic, che ne ha fatto uno indietro.

Filtra quindi ottimismo in questo momento, ma c’è da registrare anche il forte interesse di Antonio Conte che, dopo avergli fatto fare il salto di qualità lo scorso anno, lo vorrebbe anche al Tottenham. L’ex ct azzurro è insoddisfatto del calciomercato condotto a gennaio da Paratici e lo ha detto senza mezzi termini. L’offerta degli Spurs sarebbe di circa 5,5 milioni a stagione per due anni, una cifra più alta di quella proposta dall’Inter. Il futuro di Perisic, che non ha agenti e si fa rappresentare da un amico, resta quindi in bilico, anche perché la Premier League è sempre stata un suo sogno. Anche se dovrà riflettere: all’Inter sta benissimo, è diventato più forte ed è un giocatore importante in una squadra in crescita che sta cominciando a vincere. Il Tottenham è un’incognita totale e totalmente in costruzione, con un Conte che non è così scontato rimanga troppo a lungo.