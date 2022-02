Rottura totale col Ds, Inzaghi nel mirino | ‘Colpa’ di Mendes

Simone Inzaghi sta facendo molto bene all’Inter e ha attirato le attenzioni di top club dall’estero: cosa sta accadendo

Il lavoro di Simone Inzaghi non sta passando inosservato né all’Inter né al resto dell’Europa. Dopo la ‘fuga’ di Antonio Conte, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, i nerazzurri hanno scelto un allenatore che conosce già il campionato, in grado di gestire bene il gruppo e che può continuare il progetto anche tattico della squadra. E la scelta fino ad ora si è rivelata decisamente azzeccata.

L’ex tecnico della Lazio ha già conquistato una Supercoppa Italiana, è in semifinale di Coppa Italia, secondo in campionato ma con una partita da recuperare che può farlo tornare in testa, e agli ottavi di Champions League. Nonostante il ko interno con il Liverpool, l’avversario di caratura enorme e l’ottima prestazione dell’Inter in campo, la sensazione su Inzaghi è ancora molto buona da parte di tutti. Il mister piacentino è stato in grado di inserire le nuove pedine in maniera graduale ed efficace in un sistema di gioco che la squadra conosce benissimo. È normale che su di lui le attenzioni siano già spuntate, come quella dell’Atletico Madrid che è alle prese con un momentaccio.

Calciomercato Inter, l’Atletico Madrid su Inzaghi: l’indiscrezione sulla rottura con Simeone

L’Inter ha nei propri piani il rinnovo dello staff dirigenziale, ma si è parlato anche di un rinnovo per Simone Inzaghi, che ha già un contratto in scadenza nel 2023. Ci sarebbe quindi ancora tempo, ma la società è molto contenta dell’allenatore piacentino. Il ds dell’Atletico Madrid Andrea Berta però lo osserva come possibile successore di un suo ex compagno alla Lazio, Diego Simeone. E in Spagna sottolineano come le cose non vadano benissimo tra i colchoneros, soprattutto dopo il ko al ‘Wanda’ contro il Levante ultimo in classifica. Secondo il ‘Mundo Deportivo’ tra i nomi principali per raccogliere l’eventuale eredità del Cholo c’è anche Ernesto Valverde, nel caso in cui il tecnico argentino decidesse di lasciare a fine stagione. Gli scricchiolii ci sono da qualche tempo, in tanti sostengono che il suo ciclo all’Atletico sia ormai concluso.

Per la presidenza c’è fiducia totale in Simeone, ma per ‘Cadena Ser’ ci sarebbe una frattura totale tra il mister e il ds, Andrea Berta. Secondo il Cholo c’è stata una “perdita di fiducia nei suoi confronti” e addirittura “sa che lo stesso Berta parla male di lui alle sue spalle”. L’ad dei madrileni Gil non si schiera, ma avrebbe fatto sapere che Simeone si sente molto deluso. Come riporta ancora la prestigiosa radio spagnola, tra i motivi della spaccatura c’è anche Jorge Mendes, che ha offerto alcuni suoi giocatori all’Atletico, bocciati però da Simeone nonostante il gradimento della direzione sportiva. Oltre a questo, il super agente portoghese sarebbe anche infastidito dal trattamento riservato a Joao Felix dal mister, per questo avrebbe anche proposto un suo assistito come Nuno Espirito Santo, esonerato a novembre dal Tottenham.