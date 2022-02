VIDEO CM.IT | Inter, futuro Inzaghi a rischio: perché può dire addio

Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter potrebbe non essere così scontato: i motivi per cui potrebbe lasciare i nerazzurri

Sconfitta che pesa quella subita dall’Inter ieri sera nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool. Nonostante i nerazzurri abbiano affrontato con la mentalità giusta la partita, creando diverse occasioni da gol, sono usciti dal campo con il passivo di 0-2.

Nel frattempo attorno al tecnico interista, Simone Inzaghi, si susseguono voci di un possibile addio in estate. Con l’Inter il tecnico ex Lazio sta dimostrando di essere un tecnico internazionale, pronto ad ambire a palcoscenici importanti. Nel frattempo in Spagna si continua a parlare della possibilità che il ciclo del ‘Cholismo’ all’Atletico Madrid possa essere terminato, e che in estate Diego Simeone potrebbe lasciare i ‘Colchoneros’. Così proprio il club spagnolo potrebbe pensare a Simone Inzaghi come erede di Simeone sulla panchina dell’Atletico. I motivi per cui potrebbe lasciare l’Inter per l’Atletico Madrid nel video.