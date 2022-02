Calciomercato Inter, Inzaghi in pericolo: “Il ciclo è finito”

Il lavoro di Simone Inzaghi è sotto gli occhi di tutti, tifosi ma anche altri top club europei, e l’Inter deve stare attenta ai possibili assalti

Il ko con il Liverpool condiziona poco il giudizio che fino ad ora tifosi e addetti ai lavori attribuiscono a Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino è stato tra i protagonisti della grande partita giocata dall’Inter contro i Reds ieri sera, almeno fino al 70′, prima delle due ingenuità nel giro di 8 minuti che sono costate probabilmente la qualificazione.

I nerazzurri sono tornati agli ottavi di finale di Champions League dopo una vita, sono in semifinale di Coppa Italia e in lotta per lo scudetto, potenzialmente al primo posto considerando il recupero col Bologna. C’era il timore che l’Inter potesse risentire del contraccolpo per l’addio di Conte, Lukaku e Hakimi, invece Inzaghi è riuscito a mantenere lo stesso assetto migliorando la qualità del gioco. Questo ovviamente anche grazie alla maturità superiore dei calciatori con un anno (e uno scudetto) in più e all’arrivo di Edin Dzeko, regista d’attacco sopraffino. In più i nerazzurri hanno anche sollevato al cielo la Supercoppa Italiana battendo all’ultimo secondo dei supplementari la Juventus, il che non guasta mai.

Inter, Simeone al capolinea con l’Atletico Madrid: in pole Inzaghi

I risultati e il lavoro dell’Inter di Simone Inzaghi sono ormai apprezzati universamente in Serie A, ma anche in Europa. Da diverse settimane in Spagna e non solo si parla dell’interesse dell’Atletico Madrid. Al ds Andrea Berta piace parecchio il tecnico piacentino, per determinate caratteristiche sarebbe l’erede perfetto del Cholo Simeone, che di Inzaghi è stato compagno di squadra nella Lazio dello scudetto. Nei giorni scorsi è spuntato anche il nome del Manchester United che sarebbe sulle tracce dell’allenatore dell’Inter, ma in ogni caso i Colchoneros sembrano quelli davvero interessati. L’Atletico sta vivendo l’ennesimo periodo complicato, in tanti continuano a ripetere che il ciclo di Simeone è ormai finito: “Ma si era chiuso già la scorsa stagione”, esclama al ‘Chiringuito’ Paco Caridad.

Il mister argentino si è qualificato agli ottavi di Champions con un bel po’ di fortuna all’ultima giornata in casa del Porto, come sappiamo ai danni del Milan. Mercoledì prossimo affronterà il Manchester United, affrontando quindi un’altra società in difficoltà. I madrileni però sono solo quinti, reduci da un ko pesantissimo in casa contro il Levante. La qualificazione alla prossima Champions è in bilico perché il Barcellona ha gli stessi punti ma una partita in meno e la Real Sociedad ha un punto di ritardo ma comunque un match da recuperare. Simeone ha un contratto in scadenza nel 2024, ma allo stato attuale sembra difficile che arrivi a quella data. E Simone Inzaghi ad ora è il nome verosimilmente preferito dalla dirigenza dell’Atletico per la successione del Cholo. Anche se l’Inter ha intenzione di blindarlo e non a caso è sul tavolo anche il rinnovo del tecnico.