Inzaghi: “Avremmo meritato di più. Ai ragazzi ho detto questo”

Inzaghi ha commentato la sconfitta agli ottavi di Champions League contro il Liverpool di Klopp. Le sue parole

Un’ottima Inter per 70 minuti non basta a battere il Liverpool di Klopp. Il risultato è anche pesante: il 2-0 in favore dei ‘Reds’ vale come un’ipoteca per la squadra inglese in vista del ritorno ad Anfield.

A ‘Prime Video’, Simone Inzaghi ha analizzato la sconfitta dei suoi. L’allenatore nerazzurro è piuttosto amareggiato per il risultato ma applaude la squadra. Ecco le dichiarazioni del tecnico.

LIVERPOOL – “Speriamo di non incontrare il Liverpool ogni partita. Io sono contento e orgoglioso della squadra, ma purtroppo nel nostro miglior momento abbiamo concesso gol. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, ci dispiace per il risultato ma deve essere di buon auspicio”.

PARTITA – “Loro sono una delle due più forti in Europa e la mia Inter ha tenuto testa. Avremmo sicuramente meritato di più. Sappiamo com’è il calcio e come sono queste serate. Ma la prestazione ci deve dare fiducia”.

PUNTO DI PARTENZA – “È difficile commentare un risultato così, ma sappiamo che questo è il calcio. Deve essere un grande punto di partenza. Partite del genere ne abbiamo giocate tante, ma penso che contro una squadra forte come il Liverpool non avevamo ancora giocato”.