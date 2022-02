Le dichiarazioni di mister Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, alla vigilia di Juventus-Torino

Il turno di coppe europee non è ancora terminato ma c’è chi è già chiamato a pensare al campionato. Domani per la Juventus di Massimiliano Allegri sarà sfida al Torino, un derby valevole per al ventiseiesima giornata di Serie A.

Alla vigilia del match contro gli uomini di Juric, il tecnico bianconeri è intervenuto in conferenza: “Domani è uno snodo importante per il nostro campionato, poi da sabato penseremo alla Champions e al Villarreal. Saranno due partite totalmente differenti”

Out un titolare – Non so se schiererò i tre davanti. Non ci sarà Bonucci che ha un problema al polpaccio. Vedremo se recupererà per la Champions”.

Zakaria in difesa? “Potrebbe giocare in quel ruolo (ride, ndr). Cuadrado domani giocherà terzino. Kean sta meglio, vedremo come giocare. E’ importante per noi”.

Pareggio contro l’Atalanta – “Buon punto a Bergamo, dobbiamo continuare il nostro percorso. Il nostro obiettivo non cambia: dobbiamo arrivare tra le prime quattro”.

Una partita diversa dalle altre – “Derby sempre speciale, Juric è stato bravo a riportare il Dna della storia del Torino. Domani ci sarà sold out e avremo bisogno anche dei tifosi. Sarà una gara complicata”.

Calciomercato Juventus, da Bremer a Morata: parla Allegri

Allegri risponde alla domanda di Calciomercato.it, ha parlato anche del futuro di Alvaro Morata e risposto così alla domanda in merito a Bremer: “Non fatemi parlare di giocatori che non alleno, i giocatori vanno allenati per giudicarli al meglio”.

Juric – “Il Torino ha fatto un’ottima scelta, per caratteristiche e profilo. Già a Verona aveva fatto delle ottime cose”.

Champions – “L’Inter ieri ha fatto un’ottima partita contro una grande squadra come il Liverpool. In Champions contano anche i dettagli, ci sono delle grandissime squadre: Real, PSG e City hanno qualcosa in più rispetto alle altre”

Dubbi a centrocampo – “Zakaria o McKennie, Arthur o Locatelli. Domani comunque ci vorrà una bella prestazione”.