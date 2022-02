Juventus, futuro Morata | L’Annuncio di Allegri: “Così è pura follia”

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in merito al futuro di Alvaro Morata. Il tecnico della Juventus parla così dell’attaccante, protagonista del tridente bianconero con Dybala e Vlahovic

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di domani sera contro il Torino. La Juventus sarà impegnata in un derby in cui conterà solo vincere. Tre punti per non rischiare di vedere sfuggire le avversarie che puntano alle zone alte della classifica.

Il tecnico dei bianconeri – rispondendo alla domanda di Calciomercato.it, ha parlato anche del futuro di Alvaro Morata: “Discutere Morata tecnicamente è pura follia. Ora sta facendo molto bene, è tranquillo e sereno. Adesso non è il momento comunque per parlare del mercato: dobbiamo concentrarci solo sul momento. Ci aspettano tre mesi meravigliosi davanti che dobbiamo giocare con entusiasmo per fare qualcosa d’importante e straordinario. Poi a giugno vedremo”.

Juventus-Morata, operazione riscatto

L’attaccante spagnolo, durante il calciomercato di gennaio, sembrava destinato a lasciare la Juventus. L’arrivo di Dusan Vlahovic non lasciava praticamente altre possibilità. Alla fine, però, l’affondo decisivo del Barcellona non c’è stato e sono così cambiati i piani dei bianconeri, che si sono privati di Kulusevski, volato a Londra per vestire la maglia del Tottenham.

Alvaro Morata, chiuso il mercato, è così tornato subito ad essere uno dei protagonisti della Juventus di Massimiliano Allegri, che non ha mai smesso di credere in lui. Oggi lo spagnolo è uno dei protagonisti del tridente pesante a cui ha fatto affidamento il tecnico livornese. Il calciatore di proprietà dell’Atletico Madrid ha tutte le intenzioni di giocarsi al massimo le sue carte per riuscire a strappare la conferme. Torino, d’altronde, ormai è la sua casa.