Europa League, pari tra Barcellona e Napoli | Crollo Dortmund

La super sfida tra Barcellona e Napoli è terminata sul risultato di 1-1, botta e risposta Zielinski-Torres: crollo Dortmund contro i Rangers

La gara attesissima, valida per i playoff di Europa League, tra Barcellona e Napoli nella meravigliosa cornice del Camp Nou è terminata in parità. C’è stato parecchio equilibrio in campo fin dai primissimi minuti e alla fine il risultato è di 1-1. A sbloccare la partita ci ha pensato uno Zielinski in grande spolvero. Il polacco viene servito in area da Elmas, al minuto 29, e conclude di potenza.

Ter Stegen respinge in un primo tempo, ma non può nulla sul successivo tap-in dello stesso trequartista azzurro. Nella ripresa, però, i padroni di casa guidati da Xavi alzano il livello d’intensità e al 59esimo agguantano il pareggio. Cross teso di Adama Traoré sulla destra, Juan Jesus la spizza di mano. L’arbitro, dopo una revisione al Var, assegna il rigore a favore dei blaugrana e Ferran Torres freddissimo trasforma dal dischetto.

Europa League, Barcellona-Napoli 1-1: i tabellini delle gare delle 18:45

I Catalani, poi, dominano e schiacciano i partenopei nella loro fortezza, ma non riescono a ribaltare il punteggio. Dunque è tutto ancora in bilico e gli uomini di Spalletti – che hanno sfiorato l’impresa – possono guardare con estrema fiducia al ritorno, in programma il 24 febbraio, anche se il gol fuori casa non vale più doppio.

Di seguito tutti i tabellini delle gare delle 18:45 di Europa League. Altro risultato da registrare il crollo del Borussia Dortmund in casa contro i Glasgow Rangers.

Barcellona-Napoli 1-1: 29′ Zielinski (N), 59′ rig. Ferran Torres (B);

Zenit-Real Betis 2-3: 8′ Rodriguez (RB), 18′ Willian Jose (RB), 25′ Dzyuba (Z), 28′ Malcom (Z), 41′ Guardado (RB);

Borussia Dortmund-Glasgow Rangers 2-4: 38′ Tavernier (GR), 41′ Morelos (GR), 49′ Lundstram (GR), 51′ Bellingham (BD), 54′ aut. Zagadou (BD), 82′ Guerreiro (BD);

Sheriff Tiraspol-Sporting Braga 2-0: 43′ rig. Thill (ST), 82′ Traore (ST)