Calciomercato Juventus, non solo Zaniolo: Allegri fa due nuovi nomi

Zaniolo non è l’unico obiettivo della Juventus sulla trequarti per il calciomercato estivo: due nuovi nomi nella lista di Allegri

C’è fermento per il derby della Mole in programma domani sera. La Juventus vuole tornare subito alla vittoria dopo il pareggio in extremis contro l’Atalanta, arrivato con una delle migliori prestazioni della stagione probabilmente. Dusan Vlahovic ha fame di gol e non vede l’ora di timbrare nella stracittadina. L’incontro, come sempre, non è da prendere sotto gamba e potrebbe rivelarsi significativo in ottica obiettivi stagionali.

La ‘Vecchia Signora’ ha senza dubbio alzato prepotentemente il livello della rosa nel calciomercato di gennaio, ma non ha intenzione di accontentarsi e la dirigenza sta già preparando il terreno in vista della campagna estiva. È ormai noto l’interesse concreto dei torinesi per Zaniolo. “Se posso garantire il rinnovo di Nicolo? Nessuno può farlo, neanche lui“, queste le parole rilasciate di recente in conferenza stampa dal General Manager giallorosso Tiago pinto. Una frase che ha acceso decisamente i dubbi sulla permanenza dell’ex Inter a Trigoria. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, il prolungamento del contratto in scadenza giugno 2024 ad oggi non è una priorità per i Friedkin e la società è disposta ad affrontare le discussioni più avanti. La situazione intriga particolarmente dalle parti della Continassa, ma la Juve si cautela tenendo vive anche altre opzioni.

Non solo Zaniolo nella lista della Juventus: altre due piste in Bundesliga per la trequarti

Dunque Cherubini si guarda attorno e, stando a quanto si apprende dal portale ‘Fichajes.net’, avrebbe altri due profili in mente per la trequarti provenienti dalla Bundesliga. Uno sarebbe quello di Florian Wirtz, talento pregiato in forza al Bayer Leverkusen. Il classe 2003 è uno dei maggiori prospetti in Europa, tant’è che i tedeschi lo valutano sui 60 milioni di euro.

L’altra pedina porta il nome di Christopher Nkunku, 24enne scuola PSG di proprietà del Lipsia. In questo caso il prezzo si attesta intorno ai 50 milioni, quindi si tratterebbe di un’operazione leggermente più economica, con il termine dell’accordo in vigore che coincide con quello di Zaniolo. Certamente, poi, garantirebbe un bagaglio di esperienza maggiore – anche a livello internazionale – rispetto al gioiello delle ‘Aspirine’. In ogni caso la sensazione è che l’obiettivo numero uno sia l’attaccante di Mourinho, seguito da diverso tempo. Ma la Juventus farà in modo di non farsi trovare impreparata.